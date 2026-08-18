ローマ、ポルトのウインガー、ロドリゴ・モラの獲得に接近　移籍金は2500万ユーロ、契約解除条項は1億2000万ユーロ

この契約の固定移籍金は2500万ユーロに設定されており、ポルトは将来の再売却時の一定割合を受け取る条項も保持している。さらに重要なのは、この取引に1億2000万ユーロという驚異的な契約解除条項が盛り込まれている点で、ポルトガルのクラブと新たな獲得先が、彼の計り知れないポテンシャルをいかに高く評価しているかを示している。

ポルトのアンドレ・ビラス＝ボアス会長とクラブ首脳陣は、契約形態の細部を詰めるために仲介者と緊密に連携した。両者は条件を巡るこれまでの膠着状態も解消し、選手がスムーズに移行できるようにした。