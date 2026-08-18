AFP
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ローマ、ポルトのウインガー、ロドリゴ・モラの獲得に接近 移籍金は2500万ユーロ、契約解除条項は1億2000万ユーロ
交渉で進展か
ローマが、ポルトのウインガーであるモラの獲得に向けた最終的な障害を突破し、契約締結に成功した。『コリエレ・デロ・スポルト』によれば、ローマは高く評価される19歳をイタリアの首都に迎えるための合意について、最終的な詳細を詰めている。
この打開は、両クラブによる集中的な交渉の末にもたらされた。ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督の決定的な働きかけに加え、フリードキン家の直接介入が、この移籍成立に大きな役割を果たした。
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移籍の契約構造と巨額の条項
この契約の固定移籍金は2500万ユーロに設定されており、ポルトは将来の再売却時の一定割合を受け取る条項も保持している。さらに重要なのは、この取引に1億2000万ユーロという驚異的な契約解除条項が盛り込まれている点で、ポルトガルのクラブと新たな獲得先が、彼の計り知れないポテンシャルをいかに高く評価しているかを示している。
ポルトのアンドレ・ビラス＝ボアス会長とクラブ首脳陣は、契約形態の細部を詰めるために仲介者と緊密に連携した。両者は条件を巡るこれまでの膠着状態も解消し、選手がスムーズに移行できるようにした。
攻撃陣の強化
モラは、チームの攻撃の最前線に創造性とダイナミズムを加えることを強く望んでいたガスペリーニにとって、看板級の攻撃的補強として加わる。若きポルトガルのスターは、指揮官のシステムに無理なく適応する魅力的なテクニックと戦術的な多様性をもたらす。
国内での目標と欧州での戦いを両立させる中で、優れた若手タレントを組み込むことは、引き続きクラブ戦略の重要な柱となっている。この10代の新戦力の加入は、大きなインパクトを残そうとする野心的なローマのスカッドに新たな勢いを注ぎ込む。
- Getty Images Sport
最終段階とメディカル検査
条件面での完全合意に達し、書類の準備も整ったことで、焦点は今や選手のローマ到着に移っている。モラは長期契約にサインする前に、メディカルチェックを受ける予定だ。
今後数時間で、この夏のセリエAで最も話題を集めた移籍のひとつが正式に完了することになる。サポーターは、この注目の若手をスタディオ・オリンピコで迎えることを心待ちにしている。
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