午後、Sky Sportはジャン・ピエロ・ガスペリーニが今夜、自局のマイクの前に立つと発表していた。しかし、ローマ指揮官の出演は取りやめとなった。「本人と我々の意思とは無関係の理由により」と、Sky Sportは発表。ガスペリーニは当初予定されていたように、Sky Sport Speciale Calciomercatoの中で、カーディフで合宿中のローマから中継出演することはなくなった。
Calciomercato/Getty Images
翻訳者：
ローマ、フロント陣とガスペリーニが移籍市場について会談 インタビューは中止に
スタジオにいた記者陣は次のように説明した。「ガスペリーニは謝罪したが、複数のミーティングに追われている。本人は、できるだけ早く近いうちに対応すると話した。クラブ関係者も来ていることを踏まえると、何らかの話し合いが行われる可能性もある。移籍市場の面では慌ただしい時間帯だ。そういうことだろう。優先事項がウイングバックであることに変わりはない」
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