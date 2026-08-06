ローマ、フロント陣とガスペリーニが移籍市場について会談　インタビューは中止に

スタジオにいた記者陣は次のように説明した。「ガスペリーニは謝罪したが、複数のミーティングに追われている。本人は、できるだけ早く近いうちに対応すると話した。クラブ関係者も来ていることを踏まえると、何らかの話し合いが行われる可能性もある。移籍市場の面では慌ただしい時間帯だ。そういうことだろう。優先事項がウイングバックであることに変わりはない」