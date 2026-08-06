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ライブ
Grafica CM Gasperini Roma nuova 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ローマ、フロント陣とガスペリーニが移籍市場について会談　インタビューは中止に

ローマ
移籍情報
ジャン・ピエロ・ガスペリーニ

指揮官はスカイ・スポーツで予定されていた出演を取りやめ。「本人と我々の意思とは無関係な理由」

午後、Sky Sportジャン・ピエロ・ガスペリーニが今夜、自局のマイクの前に立つと発表していた。しかし、ローマ指揮官の出演は取りやめとなった。「本人と我々の意思とは無関係の理由により」と、Sky Sportは発表。ガスペリーニは当初予定されていたように、Sky Sport Speciale Calciomercatoの中で、カーディフで合宿中のローマから中継出演することはなくなった。

  • スタジオにいた記者陣は次のように説明した。「ガスペリーニは謝罪したが、複数のミーティングに追われている。本人は、できるだけ早く近いうちに対応すると話した。クラブ関係者も来ていることを踏まえると、何らかの話し合いが行われる可能性もある。移籍市場の面では慌ただしい時間帯だ。そういうことだろう。優先事項がウイングバックであることに変わりはない」

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