トニー・ダミコ巡るアタランタとの問題を収束させるため、ローマは数時間以内に声明を出す見込みだ。7年ぶりのチャンピオンズリーグ復帰へ、クラブはすでに補強に着手している。 フリードキン体制は野心溢れ、ジャン・ピエロ・ガスパーイーニ監督の構想を重視。グルリアスコ出身の指揮官は補強候補を提示済みで、中でもACミランのクリスチャン・プリシッチが最注目だ。
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ローマ、プリシッチ獲得の突飛な構想：ガスペリーニ監督は、ミランとの契約をまだ更新していないこのFWを強く望んでいる
具体的な関心
今朝、ラジオ・マナ・マナが報じた「ローマがプリシッチに強い関心を寄せている」というニュースは、複数の筋によって裏付けられつつある。この要請は、ミランに所属するアメリカ人FWを高く評価するガスペリーニ監督から直接寄せられた。 現時点では初期段階であり、ミラン側には交渉できる経営陣がいない。それでも関心は確実であり、今後数週間の動向に注目だ。
チャンピオンズリーグと契約更新
ローマは来季チャンピオンズリーグで主軸としてプレーできることを強調し、プリシッチの獲得を狙う。クラブは元チェルシーの選手がミランの将来に不安を抱き、カルディナーレ会長が提示した2030年までの契約延長に同意していないと把握している。
契約には2028年までの延長オプションがあるが、ローマがCLに出場できれば移籍する可能性もあるとミランは楽観視している。