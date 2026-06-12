ローマ、プリシッチ獲得の突飛な構想：ガスペリーニ監督は、ミランとの契約をまだ更新していないこのFWを強く望んでいる

ローマは来季チャンピオンズリーグで主軸としてプレーできることを強調し、プリシッチの獲得を狙う。クラブは元チェルシーの選手がミランの将来に不安を抱き、カルディナーレ会長が提示した2030年までの契約延長に同意していないと把握している。





契約には2028年までの延長オプションがあるが、ローマがCLに出場できれば移籍する可能性もあるとミランは楽観視している。