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ライブ
FBL-EUR-C1-FENERBAHCE-ROMAAFP
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

ローマ、バレルディ「長く残りたい。2試合良ければ神様、2試合悪ければ悪魔だ」

ローマ
レオナルド・バレルディ
セリエ A

ローマのDFへのインタビュー

レオナルド・バレルディは、ローマのアルゼンチン代表DF。『イル・テンポ』のインタビューで、この1年のローマ加入から振り返っている。「来た当初から、すごく幸せだと言ってきました。マルセイユで長年プレーした後、環境を変えたいと思っていました。子どもの頃からセリエAでプレーするのが夢でしたし、今こうしてローマに来て、本当に幸せです」


ガスペリーニについて

「彼の指示にはうまく順応できていますし、フィジカル面でも日に日に良くなっていると感じています。彼のトレーニング方法は、自分にとってアドバンテージです。試合で力強さを感じられるからです。ピッチに来て、やるべきことをやる人です。ほかのことをたくさん話したわけではありませんが、僕に対してはいつも最高でした」


バレージとの比較

「メディアが監督の言葉を少し変えてしまった、という感じですね。とはいえ、1つ問題があって、僕はDFではなくMFをやりたかったんです。ガゴは僕のアイドルの1人でしたし、ボカのリケルメやパレルモも好きでした。自分がDFになると分かってからは、マルディーニ、ラモス、ファン・ダイクのような偉大な選手たちを見るようになりました。もちろんバレージもです」


  • ローマ対インテルについて

    「インテルはここ数年、素晴らしい歩みをしてきた。それを無視することはできない。だが、僕たちはこの試合も他のすべての試合と同じように準備しなければならない。相手がどこであろうと関係なく、勝たなければいけない。もちろん、彼らのクオリティーを分かっている以上、適応しなければならないだろうが、常に100パーセントを出すことが前提だ。この試合は、シーズン残りに向けて決定的なきっかけを与えてくれるかもしれない」


    高揚感について…

    「マルセイユから来ているので、こういうことには少し慣れている。2試合いいプレーをすれば神様のように扱われるし、その後は同じだけで悪魔のように言われる。今はただ、外で何が言われているかを気にせず、ピッチに集中することだけを考えている」


    将来について

    ここでは買い取りオプション付きのレンタルですが、残留したいという希望はありますか？

    「もちろんです。長くここに残るために、できる限りのことをしたい。個人的には、代表でもローマでもタイトルを勝ち取りたい」



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