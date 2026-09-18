ローマ対インテルについて

「インテルはここ数年、素晴らしい歩みをしてきた。それを無視することはできない。だが、僕たちはこの試合も他のすべての試合と同じように準備しなければならない。相手がどこであろうと関係なく、勝たなければいけない。もちろん、彼らのクオリティーを分かっている以上、適応しなければならないだろうが、常に100パーセントを出すことが前提だ。この試合は、シーズン残りに向けて決定的なきっかけを与えてくれるかもしれない」





高揚感について…

「マルセイユから来ているので、こういうことには少し慣れている。2試合いいプレーをすれば神様のように扱われるし、その後は同じだけで悪魔のように言われる。今はただ、外で何が言われているかを気にせず、ピッチに集中することだけを考えている」





将来について

ここでは買い取りオプション付きのレンタルですが、残留したいという希望はありますか？

「もちろんです。長くここに残るために、できる限りのことをしたい。個人的には、代表でもローマでもタイトルを勝ち取りたい」







