レオナルド・バレルディは、ローマのアルゼンチン代表DF。『イル・テンポ』のインタビューで、この1年のローマ加入から振り返っている。「来た当初から、すごく幸せだと言ってきました。マルセイユで長年プレーした後、環境を変えたいと思っていました。子どもの頃からセリエAでプレーするのが夢でしたし、今こうしてローマに来て、本当に幸せです」
ガスペリーニについて
「彼の指示にはうまく順応できていますし、フィジカル面でも日に日に良くなっていると感じています。彼のトレーニング方法は、自分にとってアドバンテージです。試合で力強さを感じられるからです。ピッチに来て、やるべきことをやる人です。ほかのことをたくさん話したわけではありませんが、僕に対してはいつも最高でした」
バレージとの比較
「メディアが監督の言葉を少し変えてしまった、という感じですね。とはいえ、1つ問題があって、僕はDFではなくMFをやりたかったんです。ガゴは僕のアイドルの1人でしたし、ボカのリケルメやパレルモも好きでした。自分がDFになると分かってからは、マルディーニ、ラモス、ファン・ダイクのような偉大な選手たちを見るようになりました。もちろんバレージもです」