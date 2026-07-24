サマービルの傷は今もなお生々しく残っているが、ローマにとっては前を向く時だ。ガスペリーニは、セリエAとチャンピオンズリーグを並行して戦うチームのため、マレンと組ませるアタッカーの補強を求めている。第一候補であり続けているのは、2004年生まれのFWニコロ・トレゾルディ。カリアリ生まれだが、ドイツU-21代表のカラーを守ることを選んだ。
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ローマ、トレソルディ獲得へ3500万ユーロのオファーもクラブ・ブルージュが拒否 ローマはさらにプレッシャーを強める
3500万ユーロを拒否
ここ数時間でローマは、トレソルディを獲得するための動きを開始した。ベルギーの情報筋によれば、3500万ユーロのオファーを提示したものの、ツィオリスを放出したばかりのクラブ・ブルージュは、資金化を急ぐ必要がないこともあり、まだ十分ではないと判断しているという。ローマはそれでも諦めておらず、引き続きトレソルディ獲得に向けて動いている。トレソルディは昨季、40試合で19ゴールを記録した。
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