ここ数時間でローマは、トレソルディを獲得するための動きを開始した。ベルギーの情報筋によれば、3500万ユーロのオファーを提示したものの、ツィオリスを放出したばかりのクラブ・ブルージュは、資金化を急ぐ必要がないこともあり、まだ十分ではないと判断しているという。ローマはそれでも諦めておらず、引き続きトレソルディ獲得に向けて動いている。トレソルディは昨季、40試合で19ゴールを記録した。