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grafica dybala roma deluso 2025 2026 CMGetty Images

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ローマ、ディバラ：「将来？ 何が起こるか分からない」。契約更新交渉の現状

ローマ
移籍情報
セリエ A
パウロ・ディバラ

6月末に契約が切れるアルゼンチン人選手とローマの契約延長交渉が続いている。

ローマの新スポーツディレクター、トニー・ダミコにとって、パウロ・ディバラとの契約更新は最優先事項の一つだ7月1日に正式就任するが、すでにディバラ、ジャンルーカ・マンチーニ、ロレンツォ・ペッレグリーニの契約問題を含む移籍市場の諸課題はこの発表で動きが加速すると見込まれている

2026年6月30日に契約が切れるディバラの残留は、ジャンピエロ・ガスペリーニ監督の希望だ。監督はライアン・フリードキン氏と直接交渉し、契約延長へ動いた。一方ディバラはESPNのインタビューで去就を明言しなかった。

  • 「未来？ 何が起こるか分からない……」

    「どうなるかは様子を見ましょう。今はどのチームも選択肢です。今月末まではローマの選手なので、クラブへの敬意から将来については話しません。何が起こるか分かりません。これまで予想と違う展開になったことが何度もありました。ボカ・ジュニアーズ？ それも選択肢の一つです。まだ決めていません」

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  • 契約更新の現状

    ディバラの代理人とローマの交渉は続いている。終盤のチャンピオンズリーグ出場権獲得では「ラ・ホヤ」が不可欠で、4位以内に入ったことでローマは財政的余裕を得た。

    ファブリツィオ・ロマーノが6月12日（金）に報じたように、代理人はローマに対し前回のオファーへの対案を提示合意に至る可能性は高い。