ローマの新スポーツディレクター、トニー・ダミコにとって、パウロ・ディバラとの契約更新は最優先事項の一つだ。7月1日に正式就任するが、すでにディバラ、ジャンルーカ・マンチーニ、ロレンツォ・ペッレグリーニの契約問題を含む移籍市場の諸課題は、この発表で動きが加速すると見込まれている。

2026年6月30日に契約が切れるディバラの残留は、ジャンピエロ・ガスペリーニ監督の希望だ。監督はライアン・フリードキン氏と直接交渉し、契約延長へ動いた。一方、ディバラはESPNのインタビューで去就を明言しなかった。