ローマの新スポーツディレクター、トニー・ダミコにとって、パウロ・ディバラとの契約更新は最優先事項の一つだ。7月1日に正式就任するが、すでにディバラ、ジャンルーカ・マンチーニ、ロレンツォ・ペッレグリーニの契約問題を含む移籍市場の諸課題は、この発表で動きが加速すると見込まれている。
2026年6月30日に契約が切れるディバラの残留は、ジャンピエロ・ガスペリーニ監督の希望だ。監督はライアン・フリードキン氏と直接交渉し、契約延長へ動いた。一方、ディバラはESPNのインタビューで去就を明言しなかった。
ローマの新スポーツディレクター、トニー・ダミコにとって、パウロ・ディバラとの契約更新は最優先事項の一つだ。7月1日に正式就任するが、すでにディバラ、ジャンルーカ・マンチーニ、ロレンツォ・ペッレグリーニの契約問題を含む移籍市場の諸課題は、この発表で動きが加速すると見込まれている。
2026年6月30日に契約が切れるディバラの残留は、ジャンピエロ・ガスペリーニ監督の希望だ。監督はライアン・フリードキン氏と直接交渉し、契約延長へ動いた。一方、ディバラはESPNのインタビューで去就を明言しなかった。
「どうなるかは様子を見ましょう。今はどのチームも選択肢です。今月末まではローマの選手なので、クラブへの敬意から将来については話しません。何が起こるか分かりません。これまで予想と違う展開になったことが何度もありました。ボカ・ジュニアーズ？ それも選択肢の一つです。まだ決めていません」
ディバラの代理人とローマの交渉は続いている。終盤のチャンピオンズリーグ出場権獲得では「ラ・ホヤ」が不可欠で、4位以内に入ったことでローマは財政的余裕を得た。
ファブリツィオ・ロマーノが6月12日（金）に報じたように、代理人はローマに対し前回のオファーへの対案を提示。合意に至る可能性は高い。