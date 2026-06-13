ローマの新スポーツディレクター、トニー・ダミコにとって、パウロ・ディバラとの契約更新は最優先事項の一つだ。7月1日の正式就任を前に、ディバラ、ジャンルーカ・マンチーニ、ロレンツォ・ペッレグリーニの契約問題解決へ向けた動きが加速すると見込まれている。
2026年6月30日に契約が切れるディバラの残留は、ジャンピエロ・ガスペリーニ監督の希望だ。監督はライアン・フリードキン氏と直接交渉し、延長合意に向けて動いた。一方、ディバラはESPNのインタビューで去就を明言しなかった。
ローマの新スポーツディレクター、トニー・ダミコにとって、パウロ・ディバラとの契約更新は最優先事項の一つだ。7月1日の正式就任を前に、ディバラ、ジャンルーカ・マンチーニ、ロレンツォ・ペッレグリーニの契約問題解決へ向けた動きが加速すると見込まれている。
2026年6月30日に契約が切れるディバラの残留は、ジャンピエロ・ガスペリーニ監督の希望だ。監督はライアン・フリードキン氏と直接交渉し、延長合意に向けて動いた。一方、ディバラはESPNのインタビューで去就を明言しなかった。
「どうなるかは様子を見ましょう。今はどのチームも選択肢です。今月末まではローマの選手なので、クラブへの敬意から将来については話しません。何が起こるか分かりません。これまで予想と違う展開になったことが何度もありました。ボカ・ジュニアーズ？ それも選択肢の一つです。まだ決めていません」
ディバラの代理人とローマの交渉は続いている。リーグ4位でCL権を得たことで、ローマは財政的に余裕ができ、アルゼンチン人の要求に応えやすくなった。
ファブリツィオ・ロマーノによると、代理人はローマにカウンターオファーを提示。合意に至る可能性は高い。