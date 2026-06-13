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grafica dybala roma deluso 2025 2026 CMGetty Images

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ローマ、ディバラ：「将来？ 何が起こるかわからない」。契約更新交渉の現状

ローマ
移籍情報
セリエ A
パウロ・ディバラ

6月末に契約が切れるアルゼンチン人選手とローマの契約延長交渉が続いている。

ローマの新スポーツディレクター、トニー・ダミコにとって、パウロ・ディバラとの契約更新は最優先事項の一つだ7月1日の正式就任を前に、ディバラ、ジャンルーカ・マンチーニ、ロレンツォ・ペッレグリーニの契約問題解決へ向けた動きが加速すると見込まれている

2026年6月30日に契約が切れるディバラの残留は、ジャンピエロ・ガスペリーニ監督の希望だ。監督はライアン・フリードキン氏と直接交渉し、延長合意に向けて動いた。一方ディバラはESPNのインタビューで去就を明言しなかった。

  • 「未来？何が起こるか分からない……」

    「どうなるかは様子を見ましょう。今はどのチームも選択肢です。今月末まではローマの選手なので、クラブへの敬意から将来については話しません。何が起こるか分かりません。これまで予想と違う展開になったことが何度もありました。ボカ・ジュニアーズ？ それも選択肢の一つです。まだ決めていません」

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  • 契約更新の現状

    ディバラの代理人とローマの交渉は続いている。リーグ4位でCL権を得たことで、ローマは財政的に余裕ができ、アルゼンチン人の要求に応えやすくなった。

    ファブリツィオ・ロマーノによると、代理人はローマにカウンターオファーを提示合意に至る可能性は高い。