ローマは6月30日の決算締め切りと、制裁回避のため6000万ユーロの利益を申告する期限という難関を乗り越えた。これで移籍市場の最優先課題に本格的に取り組める。 まずはジャンルーカ・マンチーニ、ゼキ・チェリック、ブライアン・クリスタンテ、ロレンツォ・ペッレグリーニ、パウロ・ディバラの契約延長交渉を本格化させる。特にディバラについては、まもなく重要な新情報が明らかになる見込みだ。
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ローマ、ディバラの契約更新が近づく。新たな期限と契約内容がリーク。
高まる信頼感
ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ローマは数時間前に期限切れとなった前契約とは異なる条件で、新たな契約に数時間以内に合意できると確信している。 ディバラの前契約は、基本給600万ユーロにボーナス約200万ユーロを加え、年800万ユーロだった。一方、ローマの提示額は2年契約で年200万ユーロ＋ボーナスだった。
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2022年夏にユヴェントスからフリーでローマに移籍したこの選手は、最近、クラブ経営陣に契約延長に向けた対案を提示した。ボカ・ジュニアーズがアルゼンチンへの復帰を働きかける一方、ガスペリーニ監督もフリードキン一家に「ジョヤ」の残留を訴えている。 ローマからの最新情報では、ディバラは2028年までの契約で年俸300万ユーロ（手取り）で合意する可能性があるとされる。
ローマにおけるディバラの軌跡
ローマでFWとして過ごした4シーズンで、ディバラは140試合に出場し、45ゴール30アシストを記録した。 昨季はセリエAで4位に入り、7年ぶりにチャンピオンズリーグ出場権を獲得。それ以前の最高成績は2023年のヨーロッパリーグ決勝進出だった。