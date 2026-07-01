2022年夏にユヴェントスからフリーでローマに移籍したこの選手は、最近、クラブ経営陣に契約延長に向けた対案を提示した。ボカ・ジュニアーズがアルゼンチンへの復帰を働きかける一方、ガスペリーニ監督もフリードキン一家に「ジョヤ」の残留を訴えている。 ローマからの最新情報では、ディバラは2028年までの契約で年俸300万ユーロ（手取り）で合意する可能性があるとされる。



