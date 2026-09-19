マッテオ・ダルミアンは、まだプレーを続ける意向だ。本人はSportweekの取材でそれを認め、自分は今でも十分なレベルの現役選手だと感じていることを明かした。インテルとの契約が2026年6月30日で満了した後は、複数のクラブが関心を示し、市場期間中に動きが続いたものの、合意には至らなかった。
現在、この守備のユーティリティーは依然としてフリーの状況にあり、各国代表ウィークによる長い中断期間に向けて獲得を検討し、そのプロフィールをさらに精査するクラブの1つに、ローマも含まれている。
マッテオ・ダルミアンは、まだプレーを続ける意向だ。本人はSportweekの取材でそれを認め、自分は今でも十分なレベルの現役選手だと感じていることを明かした。インテルとの契約が2026年6月30日で満了した後は、複数のクラブが関心を示し、市場期間中に動きが続いたものの、合意には至らなかった。
現在、この守備のユーティリティーは依然としてフリーの状況にあり、各国代表ウィークによる長い中断期間に向けて獲得を検討し、そのプロフィールをさらに精査するクラブの1つに、ローマも含まれている。
「まだプレーしたい気持ちはある。ただ、それに値するものでなければいけない。上位のチームのことを言っているわけではないが、自分にはセリエAで十分やれる力があると確信している。年齢に対する偏見があると言うのが正しいのかは分からない。ただ、多くのクラブが、将来的に売却できるようなより若い選手に目を向けるのは普通のことだ。
僕のインテルでの歩みを見れば、ずっとプレーしてきたことが分かるはずだし、最後の負傷の後も昨年1月以降はもう問題はなかった。サン・シーロでスクデットを決めた日は別れを告げるのにふさわしいタイミングではなかった。なぜなら、自分はまだサッカー選手だと感じているし、インテルでもう1年プレーしたかったからね」
移籍市場がすでに終了した中、ローマはサラー・エディンをギリシャへ送り出し、同選手は現在、買い取りオプション付きのレンタルでパナシナイコスと契約している。
このサイドバックの退団によって、ガスペリーニ率いるチームのサイドに小さな穴が生まれた。そのため、Tmwによると、ダルミアン陣営と直接接触があったという。右サイドの人数面での穴を埋めるべく、可能性を探るためのものだ。
ローマに加え、1989年生まれの同選手にはトリノとパルマも引き続き関心を示しているほか、高額契約を提示する用意のある複数のアラブクラブも控えている。
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