「まだプレーしたい気持ちはある。ただ、それに値するものでなければいけない。上位のチームのことを言っているわけではないが、自分にはセリエAで十分やれる力があると確信している。年齢に対する偏見があると言うのが正しいのかは分からない。ただ、多くのクラブが、将来的に売却できるようなより若い選手に目を向けるのは普通のことだ。

僕のインテルでの歩みを見れば、ずっとプレーしてきたことが分かるはずだし、最後の負傷の後も昨年1月以降はもう問題はなかった。サン・シーロでスクデットを決めた日は別れを告げるのにふさわしいタイミングではなかった。なぜなら、自分はまだサッカー選手だと感じているし、インテルでもう1年プレーしたかったからね」