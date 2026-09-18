インテル対ローマ

「自分たちにとっては本当に大きな試合ですし、ここ数年ずっとトップにいるリーグ最強のチームを相手に、自分たちの力を測ることができるのを楽しみにしています。スクデットを争う直接対決？ それは思わず笑ってしまいます。この街では2〜3試合うまくいけば持ち上げられるし、負ければドラマになる。僕たちはバランスを保ち、安定していなければならない。ただ、自分たちがどこから来たのかも、どこへ行きたいのかも分かっています」





インテル、ローマ、コモの3チームが表彰台に立つという声は間違いですか？

「プレースタイル、得点力、試合の勝ち方を見れば、そう言うのも間違いではないかもしれません。でも、まだ9月です。早すぎます」





ガスペリーニ監督は、他の指揮官と違って何を求めてきますか？

「監督が本当に違うのはどこかって？ 僕の選択を自由にさせてくれることです。本当にそうなんです！」





最も手強い相手は？

「マレンです。トレーニングでもいつもゴールを決めます」





それはなしでしょう。

「ラウタロですね。本当に読みづらい。あとはテュラム。いやもう、なんて速いんだって感じです」





ユヴェントスがあなたに4000万ユーロを提示したと言われています。ローマを離れるところだったのですか？

「この件について話し合いの場すらありませんでした。2030年までの契約延長にサインしておいて、その翌年に自分の決断を否定するような人間ではありません」





デ・ロッシと言えば？

「彼は僕の人生を変えてくれました。彼がいなければ、今の僕はローマにいなかったかもしれません」







