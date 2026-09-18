インテルとのビッグマッチを翌日に控え、ローマのGK、ミレ・スヴィラルが『コッリエレ・デッラ・セーラ』のインタビューで自身について語った。「僕の本当の敵は考えることなんです。自分の仕事で一番難しい部分が何か分かりますか？ 何もしない時間です。いや、みんなが僕は何もしていないと思っている時間です。僕は考えています。それはセーブすることより難しい。ええ、というのも、プレーで常にストレスにさらされている方がむしろ簡単だからです。そういう場面では考える時間がなく、本能が助けてくれる。でも、ローマのように試合の大半を相手陣内で進める支配的なチームでは、僕は自分自身とだけ向き合う時間がとても長い。だから考えなければならない。そしてネガティブに考える。GKはそうしなければならず、常に最悪のシナリオを想定しなければならない。リスクは、そのネガティブな考えにのみ込まれてしまうことです。試合の日にはメンタルコーチとセッションをします。いつもです。決して欠かしません」
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翻訳者：
ローマ、スヴィラル「ユヴェントス？ 2030年まで契約しておいて、その後でそれを覆すようなことはしない。デ・ロッシは僕の人生を変えてくれた」
インテル対ローマ
「自分たちにとっては本当に大きな試合ですし、ここ数年ずっとトップにいるリーグ最強のチームを相手に、自分たちの力を測ることができるのを楽しみにしています。スクデットを争う直接対決？ それは思わず笑ってしまいます。この街では2〜3試合うまくいけば持ち上げられるし、負ければドラマになる。僕たちはバランスを保ち、安定していなければならない。ただ、自分たちがどこから来たのかも、どこへ行きたいのかも分かっています」
インテル、ローマ、コモの3チームが表彰台に立つという声は間違いですか？
「プレースタイル、得点力、試合の勝ち方を見れば、そう言うのも間違いではないかもしれません。でも、まだ9月です。早すぎます」
ガスペリーニ監督は、他の指揮官と違って何を求めてきますか？
「監督が本当に違うのはどこかって？ 僕の選択を自由にさせてくれることです。本当にそうなんです！」
最も手強い相手は？
「マレンです。トレーニングでもいつもゴールを決めます」
それはなしでしょう。
「ラウタロですね。本当に読みづらい。あとはテュラム。いやもう、なんて速いんだって感じです」
ユヴェントスがあなたに4000万ユーロを提示したと言われています。ローマを離れるところだったのですか？
「この件について話し合いの場すらありませんでした。2030年までの契約延長にサインしておいて、その翌年に自分の決断を否定するような人間ではありません」
デ・ロッシと言えば？
「彼は僕の人生を変えてくれました。彼がいなければ、今の僕はローマにいなかったかもしれません」
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