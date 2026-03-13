ローマのゴールキーパー、マイル・スヴィラルは、ヨーロッパリーグのボローニャ戦（ダッラ・アラでの第1戦、1-1）の合間に、セルビアのウェブサイト「メリディアーノ・スポルト」に語った。 「ヨーロッパリーグ優勝を考えるのはまだ早いですが、これは良い結果でした」と、1999年生まれのベルギー出身でセルビア国籍を取得したこのゴールキーパーは語った。「来週、次のラウンドに進むために戦い、それからどうなるか見てみましょう」。
Getty Images
翻訳者：
ローマ、スヴィラル、そして移籍市場の声：「未来は今だ」
市場の声
イタリアのTMWが翻訳したインタビューで、スヴィラルは自身に関する数多くの移籍市場に関する噂について簡潔にこう語った。「それらが私のシーズンに影響を与えるか？まったく影響はありません。ゼロです。ゼロ・コンマ・ゼロ。未来は今です。私はこの瞬間だけを考えています。日曜日に何が起こるか見てみましょう」。
ミハイロヴィッチ
インタビューの中で、スヴィラルは2022年に亡くなった同胞のシニサ・ミハイロヴィッチを回想している。ミハイロヴィッチはローマの元選手（1992-1994）であり、ボローニャの元監督（2019-2022）でもあった。「シニサがまだ現役選手だった頃、私はとても若かった。彼の家族と子供たちに、起こったことに対して心からお悔やみを申し上げたい」
広告