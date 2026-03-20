ローマ、サラゴサとの取引にはある条件がある。買い取りを行わない場合、バイエルン・ミュンヘンに違約金を支払わなければならない。

イタリアに来て以来、サラゴサはローマでリーグ戦7試合中4試合に出場し、そのうち2試合で先発出場した。合計135分の出場時間の中で1アシストを記録し、ナポリ戦（最終スコア2-2）で試合の均衡を破る決勝点をマレンにアシストした。 また、ローマではボローニャとのヨーロッパリーグ決勝トーナメント1回戦（ホーム＆アウェイ）の2試合にも出場した。ダッラ・アラでの引き分けとなった第1戦では先発出場し、第2戦では延長戦の最後の10分間にチェリックの代役として投入された。 今後の去就は現時点では不透明だ。ローマは彼の才能を確信しているものの、現時点では安定したパフォーマンスを発揮できていない。今後数ヶ月間のパフォーマンスを評価した上で、シーズン終了時に最終的な判断が下されることになるだろう。