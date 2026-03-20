ブライアン・サラゴサは、ガスペリーニ監督が求めていた補強選手だった。左サイドで逆足を使いながらプレーする攻撃的ウイングであり、必要に応じて攻撃的ミッドフィールダーを務めたり、トップのすぐ後ろに配置されたりすることもできる。小柄でスピードがあり、シュート力に優れ、常にアシストを狙える選手だ。 こうした特徴を持つ選手は、ローマの監督がすでに夏に求めていたものであり、シーズン前半にはペッレグリーニをその役割に起用していた。冬の移籍市場終了の数時間前、ローマはバイエルン・ミュンヘン（シーズン前半はセルタ・ビーゴでプレー）からサラゴサを、買い取りオプション付きのレンタル移籍で獲得した。このオプションは、チャンピオンズリーグ出場権を獲得した場合、義務化される可能性がある。
翻訳者：
ローマ、サラゴサとの取引にはある条件がある。買い取りを行わない場合、バイエルン・ミュンヘンに違約金を支払わなければならない。
サラゴサ移籍の数字
両クラブ間の合意において、もう1つ注目すべき点がある。それは、ローマがサラゴサから選手を完全移籍で獲得しなかった場合、バイエルンに違約金を支払わなければならないという点だ。レンタル移籍の対価としてすでに200万ユーロがドイツのクラブに支払われているが、完全移籍の買取り価格は1300万ユーロに設定されており、もしローマが同選手を完全移籍で獲得しなかった場合、50万ユーロを支払わなければならない。 2001年生まれのスペイン人選手がバイエルンに復帰した場合の50万ユーロの違約金という条件付きで、総額約1500万ユーロの取引となる。
サラゴサ対ローマの対戦成績
イタリアに来て以来、サラゴサはローマでリーグ戦7試合中4試合に出場し、そのうち2試合で先発出場した。合計135分の出場時間の中で1アシストを記録し、ナポリ戦（最終スコア2-2）で試合の均衡を破る決勝点をマレンにアシストした。 また、ローマではボローニャとのヨーロッパリーグ決勝トーナメント1回戦（ホーム＆アウェイ）の2試合にも出場した。ダッラ・アラでの引き分けとなった第1戦では先発出場し、第2戦では延長戦の最後の10分間にチェリックの代役として投入された。 今後の去就は現時点では不透明だ。ローマは彼の才能を確信しているものの、現時点では安定したパフォーマンスを発揮できていない。今後数ヶ月間のパフォーマンスを評価した上で、シーズン終了時に最終的な判断が下されることになるだろう。
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