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Grafica Zaragoza
Francesco Guerrieri

翻訳者：

ローマ、サラゴサとの取引にはある条件がある。買い取りを行わない場合、バイエルン・ミュンヘンに違約金を支払わなければならない。

ブライアン・サラゴサは、ガスペリーニ監督が求めていた補強選手だった。左サイドで逆足を使いながらプレーする攻撃的ウイングであり、必要に応じて攻撃的ミッドフィールダーを務めたり、トップのすぐ後ろに配置されたりすることもできる。小柄でスピードがあり、シュート力に優れ、常にアシストを狙える選手だ。 こうした特徴を持つ選手は、ローマの監督がすでに夏に求めていたものであり、シーズン前半にはペッレグリーニをその役割に起用していた。冬の移籍市場終了の数時間前、ローマはバイエルン・ミュンヘン（シーズン前半はセルタ・ビーゴでプレー）からサラゴサを、買い取りオプション付きのレンタル移籍で獲得した。このオプションは、チャンピオンズリーグ出場権を獲得した場合、義務化される可能性がある。


  • サラゴサ移籍の数字

    両クラブ間の合意において、もう1つ注目すべき点がある。それは、ローマがサラゴサから選手を完全移籍で獲得しなかった場合バイエルンに違約金を支払わなければならないという点だ。レンタル移籍の対価としてすでに200万ユーロがドイツのクラブに支払われているが、完全移籍の買取り価格は1300万ユーロに設定されており、もしローマが同選手を完全移籍で獲得しなかった場合、50万ユーロを支払わなければならない。 2001年生まれのスペイン人選手がバイエルンに復帰した場合の50万ユーロの違約金という条件付きで、総額約1500万ユーロの取引となる。

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  • サラゴサ対ローマの対戦成績

    イタリアに来て以来、サラゴサはローマでリーグ戦7試合中4試合に出場し、そのうち2試合で先発出場した。合計135分の出場時間の中で1アシストを記録し、ナポリ戦（最終スコア2-2）で試合の均衡を破る決勝点をマレンにアシストした。 また、ローマではボローニャとのヨーロッパリーグ決勝トーナメント1回戦（ホーム＆アウェイ）の2試合にも出場した。ダッラ・アラでの引き分けとなった第1戦では先発出場し、第2戦では延長戦の最後の10分間にチェリックの代役として投入された。 今後の去就は現時点では不透明だ。ローマは彼の才能を確信しているものの、現時点では安定したパフォーマンスを発揮できていない。今後数ヶ月間のパフォーマンスを評価した上で、シーズン終了時に最終的な判断が下されることになるだろう。

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