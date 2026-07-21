ローマ、サマーヴィル獲得目前：移籍金と年俸は？

クリセンシオ・サマーヴィルのローマ移籍が目前に迫っている。アルフレド・ペドゥッラ氏によると、移籍金は5000万ユーロをわずかに下回り、契約は今日か明日にも成立する見込みだ。 チャンピオンシップに降格したウェストハムを離れたい元リーズの選手は、ここ数日イタリア移籍を強く希望。代表チームメイトのマレンと話し合い、セリエAでプレーする可能性に即座に同意した。