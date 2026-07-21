クリセンシオ・サマーヴィルのローマ移籍が目前に迫っている。アルフレド・ペドゥッラ氏によると、移籍金は5000万ユーロをわずかに下回り、契約は今日か明日にも成立する見込みだ。 チャンピオンシップに降格したウェストハムを離れたい元リーズの選手は、ここ数日イタリア移籍を強く希望。代表チームメイトのマレンと話し合い、セリエAでプレーする可能性に即座に同意した。
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ローマ、サマーヴィル獲得目前：移籍金と年俸は？
史上最高額で購入
移籍金は公式発表前だが、報道では4700万ユーロ＋ボーナスで合意と伝えられる。 『Calcio e Finanza』によると、W杯で2得点を挙げたサマーヴィルは、シックの4200万ユーロ、アブラハムの4000万ユーロ（ボーナス200万ユーロ含む）、ドヴビクの4100万ユーロを超え、ローマ史上最高額となる見込みだ。
契約金400万ユーロ超
サマービルは4年または5年の契約を締結し、年俸420万ユーロ＋シーズンごとのボーナスを得る見込みだ。これにより、年俸400万ユーロのマレンとンディッカ、および契約更新で300万ユーロ＋ボーナスを得るディバラを上回り、チーム最高年俸となる。
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