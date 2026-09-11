コネについては、今朝のニュースとして損傷はなく、フランス人選手は日ごとに状態を見極めていくことになるとSkyが伝えている。今回も深刻な懸念はなく、実際に検査は予定されていない。 トリノ戦の出場は依然として極めて不透明で、リスクを冒すことは確実にない。狙うのは、19日土曜日にオリンピコで予定されているインテルとのビッグマッチまでの回復だ。トリノ戦では、中盤はクリスタンテの先発が確実で、デ・ローンよりピジッリが有力。左はウェズレイ、右はSos Fantaによればモリーナよりルッリが一歩リードしている。