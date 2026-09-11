チャンピオンズリーグでマヌ・コネが訴えたひざの違和感、そしてパウロ・ディバラのけいれん。ローマではこの2つの状況をジャン・ピエロ・ガスペリーニが見極める必要がある。フェネルバフチェとの引き分けから翌日、そして月曜18時30分キックオフ予定のトリノ戦アウェーまで3日というタイミングだ。アルゼンチン代表の背番号21をめぐっては心配はなく、通常通りメンバー入りできる見通し。その上で、どう起用するかは指揮官が判断することになる。彼とモラ、スーレの3人で、今回も2つのポジションを争っている。
Getty Images
翻訳者：
ローマ、コネの状態は？ 負傷は確認されず、今後は日ごとに状態を見極めることになる
コネの状態は？
コネについては、今朝のニュースとして損傷はなく、フランス人選手は日ごとに状態を見極めていくことになるとSkyが伝えている。今回も深刻な懸念はなく、実際に検査は予定されていない。 トリノ戦の出場は依然として極めて不透明で、リスクを冒すことは確実にない。狙うのは、19日土曜日にオリンピコで予定されているインテルとのビッグマッチまでの回復だ。トリノ戦では、中盤はクリスタンテの先発が確実で、デ・ローンよりピジッリが有力。左はウェズレイ、右はSos Fantaによればモリーナよりルッリが一歩リードしている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。