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ローマ、クルゼイロのスター、ケニー・アロヨをターゲットに ジャン・ピエロ・ガスペリーニ体制で攻撃の選択肢強化へ
ローマ、エクアドルの新星に関心
イタリアの強豪クラブは、多才な20歳ウインガーを巡る将来的な獲得に向け、その条件を確認するための初期的な問い合わせを行ったと報じられている。 『ESPNブラジル』によれば、ローマは移籍期限を前に関心を強めているものの、正式オファーはまだ提示していない。2025年9月にベシクタシュから850万ユーロで加入したエクアドル代表は、2029年12月までの長期契約を結んでいる。
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クルゼイロは高まりつつある関心をはねのける
さらに報道によれば、ラポーザの首脳陣は、今夏の移籍市場で複数の海外クラブから広く関心を集めているにもかかわらず、この至宝を引き留める決意を固めている。
アローヨはアルトゥール・ジョルジェ体制下で欠かせない存在として地位を確立しており、今季は全公式戦40試合に出場して7ゴール3アシストを記録している。両ウイングと攻撃的MFをこなせる戦術的柔軟性は、イタリアの首都でガスペリーニの高強度なシステムに理想的に合致するものだ。
ウインガーが急速な台頭を楽しむ
アロヨは2024年10月、ウルグアイとのワールドカップ予選で0-0の引き分けに終わった一戦でエクアドルのA代表デビューを果たして以降、その評価を急速に高めている。ダイナミックな活躍によってクルゼイロをカンピオナート・ブラジレイロ・セリエAの5位に押し上げており、24試合で勝ち点39を積み上げている。ローマは、この将来有望な若手を、厳しい国内戦とチャンピオンズリーグの戦いを前に選手層を厚くするための完璧な選択肢と見ている。
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クルゼイロ、ヴァスコ戦に臨む
クルゼイロは今週末、セリエA第25節でヴァスコとのアウェー戦に臨み、リーグ上位での地位を固めることを目指す。一方のローマは、月曜日にレッチェの本拠地へ乗り込む準備を進めている。2026-27シーズンのセリエA開幕戦ではフィオレンティーナに4-0で快勝しており、ガスペリーニ監督は移籍期限日と秋の代表ウィークに注目が移る前に、その勝利の勢いを維持したい考えだ。
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