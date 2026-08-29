さらに報道によれば、ラポーザの首脳陣は、今夏の移籍市場で複数の海外クラブから広く関心を集めているにもかかわらず、この至宝を引き留める決意を固めている。

アローヨはアルトゥール・ジョルジェ体制下で欠かせない存在として地位を確立しており、今季は全公式戦40試合に出場して7ゴール3アシストを記録している。両ウイングと攻撃的MFをこなせる戦術的柔軟性は、イタリアの首都でガスペリーニの高強度なシステムに理想的に合致するものだ。