ローマの今夏最優先ターゲット、メイソン・グリーンウッドの獲得に新たな障害が。 オリンピック・マルセイユが移籍金5000万ユーロ超を要求し、高年俸で執拗に獲得を狙うフェネルバフチェも存在。さらに直近ではアトレティコ・マドリードが参入した。
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ローマ、グリーンウッド争奪戦に新展開：フェネルバフチェに続きアトレティコ・マドリードが参入。移籍金の全貌
アトレティコの脅威
トルコのスーパーリーグ移籍情報に精通するポータルサイト「SportsDigitale」の記者が伝えた。 「コルチョネロス」のディエゴ・シメオネ監督は、アルゼンチン人FWジュリアン・アルバレスの移籍の可能性に直面している。アルバレスは、ハンス・フリック監督とジョアン・ラポルタ会長がロベルト・レヴァンドフスキの後継者として最優先で獲得を狙う選手だ。シメオネ監督は代替候補を検討し始め、グリーンウッドに関心を示しているという。 アルバレスの移籍はクラブが否定しているが、バルセロナが1億3000万ユーロを提示すれば成立し、グリーズマンの穴を埋める大型補強が可能になるという。
アルバレスの去就は現在この状況だ。
本件の数値
アトレティコ・マドリードは、年俸400万ユーロを提示したローマと、グリーンウッド放出と財政問題解決のため5500万ユーロを要求するマルセイユの両条件を満たせる資金を持つ。 アトレティコの参入で、ガスペリーニ監督の支援を受けるローマは交渉を急ぐ見込みだ。前回提示した4000万ユーロ＋ボーナスから増額し、5000万ユーロに近づける必要がある。
ローマ、契約更新の現状
グリーンウッドのキャリア
2024年夏にフランスでキャリアをスタートさせたメイソン・グリーンウッドは、通算81試合で48ゴール17アシストを記録。移籍金は2600万ユーロで、2029年6月まで契約を結んでいる。 マンチェスター・ユナイテッドのユース出身で、トップチームでは129試合35ゴール12アシスト。2023/24シーズンはヘタフェで36試合10ゴール10アシストを記録した。