トルコのスーパーリーグ移籍情報に精通するポータルサイト「SportsDigitale」の記者が伝えた。 「コルチョネロス」のディエゴ・シメオネ監督は、アルゼンチン人FWジュリアン・アルバレスの移籍の可能性に直面している。アルバレスは、ハンス・フリック監督とジョアン・ラポルタ会長がロベルト・レヴァンドフスキの後継者として最優先で獲得を狙う選手だ。シメオネ監督は代替候補を検討し始め、グリーンウッドに関心を示しているという。 アルバレスの移籍はクラブが否定しているが、バルセロナが1億3000万ユーロを提示すれば成立し、グリーズマンの穴を埋める大型補強が可能になるという。





アルバレスの去就は現在この状況だ。