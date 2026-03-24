ローマ、ガスペリーニ、ラニエリ、マッサラ、フリードキン・ジュニアによる会談：移籍市場の舞台裏

ガスペリーニ監督は、契約満了を迎える多くの選手（とりわけディバラとチェリク）を考慮し、移籍市場や来シーズンの計画を立て始めたいと考えていた――現時点では、彼らとの将来について話し合われていない――が、話題は他に移り、この件については後日議論されることになった。 さらに、LaRoma24が報じたところによると、ガスペリーニ監督はスポーツ面での指揮に関して、クラウディオ・ラニエリ氏からより多くの支援を期待していた。監督によれば、その支援は完全には得られていないが、元ローマ監督であるラニエリ氏が、公式にはフリードキン家に対する外部顧問という立場にあることも考慮する必要がある。



