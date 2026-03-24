レッチェ戦での勝利は、ディ・フランチェスコ監督率いるチームに1-0で勝利するまで、リーグ戦とヨーロッパリーグを合わせて5試合連続未勝利が続いていたローマにとって、まさに一息つける結果となった。 ロビニオ・ヴァスのゴール（ローマでの初得点）は、チームに笑顔を取り戻させた。順位表ではユヴェントスと5位で並び、4位のコモとは勝ち点3差となっている。試合後、ジャン・ピエロ・ガスパーイーニ監督はミックスゾーンに現れず、記者団との会見を行わなかった。公式にはピッチ上で90分間叫び続けたため声が出なくなったためとされるが、一部の情報筋によると、他にも理由がある可能性がある。
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ローマ、ガスペリーニ、ラニエリ、マッサラ、フリードキン・ジュニアによる会談：移籍市場の舞台裏
トリゴリアでの会合
LaRoma24の報道によると、ヨーロッパリーグ敗退の翌週の金曜日、トリゴリアで監督、スポーツディレクターのリッキー・マッサラ、シニアアドバイザーのクラウディオ・ラニエリ、そして副会長のライアン・フリードキンによる会議が行われた。シーズン終了まであと数ヶ月というタイミングで現状を把握するため、全員が参加したこの会議の中で、フリードキン・ジュニアは、来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得という目標に集中し、最大限の努力を尽くすよう求めた。
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ガスペリーニ監督は、契約満了を迎える多くの選手（とりわけディバラとチェリク）を考慮し、移籍市場や来シーズンの計画を立て始めたいと考えていた――現時点では、彼らとの将来について話し合われていない――が、話題は他に移り、この件については後日議論されることになった。 さらに、LaRoma24が報じたところによると、ガスペリーニ監督はスポーツ面での指揮に関して、クラウディオ・ラニエリ氏からより多くの支援を期待していた。監督によれば、その支援は完全には得られていないが、元ローマ監督であるラニエリ氏が、公式にはフリードキン家に対する外部顧問という立場にあることも考慮する必要がある。