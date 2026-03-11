ローマ、ガスペリーニ監督：「攻撃陣は以前から緊急事態だ。ヨーロッパリーグが最優先事項だ」

「攻撃陣では、ドブキ、ファーガソン、ディバラ、バルダンツィ、スーレといった選手たちを前半戦に比べて確実に多く失っています。しかし、マレンが加入し、数字的には若干の損失はあるものの、確実に付加価値をもたらしてくれています。 その他の選手については、ザラゴサなど、前回の試合には出場しなかったものの、それ以前の試合には常に出場していた選手たちを投入しようとしています。彼は1ヶ月も経たないうちに加入し、常に試合に出場してきました。しかし、1月に加入してマレンのような活躍をするのは誰にとっても容易なことではありません。それはごく稀なケースです。1月に加入する選手たちの適応には、常に少し時間がかかります。 例えば、サラゴサは素晴らしいアシストを記録したと確信しており、今後の試合で彼が活躍することを期待しています。1月に加入した選手は、身体的な面でも、常に適応に多少の困難を伴います。最適な状態に慣れるには、数週間の時間を必要とします。 そのポジションでは、ディバラやソウレなどが不在のため、複数の選手をローテーションで起用している。最も継続的に出場しているのは間違いなくペッレグリーニであり、その他、ごく最近復帰したベントゥリーノ、長期離脱していたエル・シャラウィ、新たに加入したザロガザ、ヴァズなどが、チームに溶け込もうと努力している。