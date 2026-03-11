ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督は、ボローニャ戦前日の記者会見で語った。監督はヘルモソを招集リストに復帰させたが、鼠径部痛のためローマに残留したソウレはまだ起用できない。以下は、ローマ監督のコメントである：
Getty Images
翻訳者：
ローマ、ガスペリーニ監督：「攻撃陣は以前から緊急事態だ。ヨーロッパリーグが最優先事項だ」
美しい「明日の彼の様子を見なければなりません。練習量が非常に少ないため、フル出場できる状態かどうかは分かりません。招集されたということは、出場可能だという意味です。先発出場する可能性もありますが、途中交代や途中出場も想定しています。いずれにせよ、彼は出場可能です」
ヨーロッパリーグ
「優先順位は両方とも同じです。むしろ、その時点ではおそらくコッパ・イタリアも優先順位の上位にあったでしょう。コッパ・イタリアも優先事項でした。私たちは何も諦めることは考えず、すべての目標に向けて全力を尽くすつもりでした。選択などできるはずがないでしょう？つまり、少しだけ力を抜いてプレーするなんてできないのです。 ヨーロッパでは可能な限りすべてのラウンドを勝ち抜き、リーグ戦では毎試合ベストを尽くす。それが達成できなくても、それは選択の結果ではないのです」。
サラゴサ「攻撃陣では、ドブキ、ファーガソン、ディバラ、バルダンツィ、スーレといった選手たちを前半戦に比べて確実に多く失っています。しかし、マレンが加入し、数字的には若干の損失はあるものの、確実に付加価値をもたらしてくれています。 その他の選手については、ザラゴサなど、前回の試合には出場しなかったものの、それ以前の試合には常に出場していた選手たちを投入しようとしています。彼は1ヶ月も経たないうちに加入し、常に試合に出場してきました。しかし、1月に加入してマレンのような活躍をするのは誰にとっても容易なことではありません。それはごく稀なケースです。1月に加入する選手たちの適応には、常に少し時間がかかります。 例えば、サラゴサは素晴らしいアシストを記録したと確信しており、今後の試合で彼が活躍することを期待しています。1月に加入した選手は、身体的な面でも、常に適応に多少の困難を伴います。最適な状態に慣れるには、数週間の時間を必要とします。 そのポジションでは、ディバラやソウレなどが不在のため、複数の選手をローテーションで起用している。最も継続的に出場しているのは間違いなくペッレグリーニであり、その他、ごく最近復帰したベントゥリーノ、長期離脱していたエル・シャラウィ、新たに加入したザロガザ、ヴァズなどが、チームに溶け込もうと努力している。
緊急事態「我々は攻撃陣において、長い間緊急事態に陥っています。先ほども述べたように、数字は変化しています。前半戦と比較して、シャラウィを含む5人の選手を失いました。そして、現時点でマレンのような真のフォワードに関しては、非常に若いヴァズがいます。彼はすでにリーグ戦に出場しており、さらに若いアリーナは登録リストにも入ることができません。そのため、我々はヴェントゥリーニと協力しなければなりません。 確かに攻撃陣には緊急事態がありますが、以前よりも人数は増えています。この点については、現状を補完し、これまで通り最善を尽くして試合に臨むよう努めています。フォーメーションや出場時間については、リソースを最大限に活用するよう努めていますが、結局のところ、私がいつも言っているように、休息は夜だけなのです」
ペレグリーニ「いいえ、それは現時点で私たちが取り組むべき問題ではありません。まったくもって。私たちはリーグ戦とヨーロッパリーグにおいて非常に重要な時期にいます。私とあなた、そしてもちろん他の全員の注目は、パフォーマンスと試合だけに集中しています。もちろん、より良いプレーができる試合もあれば、より苦労する試合もあるでしょう。しかし、それはあなただけでなく、誰にとっても当然のことなのです」
イタリアサッカー少なくともイタリアのチームが1つは確実に勝ち上がっています。しかし、今年は特にチャンピオンズリーグとヨーロッパリーグに関して、他の年よりもさらに悪い状況です。ローマは数年前にカンファレンスリーグを制しましたが、チャンピオンズリーグからは長い間遠ざかっています。ヨーロッパリーグは1990年代以来優勝しておらず、インテルは2010年にチャンピオンズリーグを制しましたが、全体的に見れば本当に長い年月が経っています。 過去25年間のうち、15年間はイタリアのチームが優勝していません。今年は状況がさらに悪化し、リーグ戦の問題や、代表チームの苦戦にもつながっています。代表チームが予選を通過することを強く願っています。したがって、これは偶然のことではありません。確かに我々にはいくつかの問題があり、それを隠すことは無意味です。おそらく、監督、クラブ、そしておそらくメディアも、その原因を特定しなければならないでしょう。 それは、単なる交代や戦術的な問題ではなく、おそらくユース部門やチームの構築方法にも起因する、より深い問題です。このような結果であるならば、私たちのリーグには、確実に対処すべき問題があり、それは間違いなく関係者全員に関わる問題です。
広告