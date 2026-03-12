ローマ、ガスペリーニ監督：「今はラグビーのようなサッカーをしている。ペッレグリーニ？かわいそうな子だ、放っておいてやれ。コネとスーレが復帰するのはこの時だ」

記者会見で、元アタランタの選手はこう付け加えた。

「守備の問題？それは適応の問題だ。エルモソとマンチーニが不在で、今日はロングボールとタックルが多かった。ギラルディは良い試合をしたし、セリクはディフェンダーとしてサイドの方が確かに良い。ここ数週間は手当てをしながら戦っているが、復讐戦では全員揃うだろう。願わくばそうあってほしい」

サラゴサにとって、この種の試合は最適とは言えない。ロングボールは彼の特徴に合わないからだ。しかし、シーズンは長く、気温が変われば、あるいは試合終盤、ペースが落ちたときに、彼が違いを生むかもしれない。ロビーニョ・ヴァスは良い形で出場し、身体能力の高さを発揮した。 スーレは、現実的には、中断後に復帰すると思うけど、予測は難しいね。コネは、ヨーロッパの試合を初めて欠場したけど、ジェノヴァでの試合からの回復に問題があったんだ。コモ戦、そしてボローニャとの復讐戦が控えているから、彼を危険にさらすのは避けたかったんだ。

ペッレグリーニ？かわいそうな子だ、そっとしておいてあげよう。試合によって良いプレーもあれば、そうでないこともある。誰だってそうだ。今日ゴールを決めたからといって、評価が変わるわけではない。 常に客観的である必要があります。アフリカネイションズカップ前に見せた姿とは違ったエル・アイナウイ？アフリカネイションズカップはしばしばこうした問題を引き起こしますが、試合に出ればリズムを取り戻します。こうした事例は非常に多いので、アフリカネイションズカップに出場する選手を獲得する際には注意が必要です。いずれにせよ、彼は素晴らしい選手であり、非常に真面目で、我々はただ辛抱強く待つ必要があるでしょう」。