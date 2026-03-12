ローマ、ガスペリーニ監督：「今はラグビーのようなサッカーをしている。ペッレグリーニ？かわいそうな子だ、放っておいてやれ。コネとスーレが復帰するのはこの時だ」

ローマ監督のジャン・ピエロ・ガスペリーニは、ヨーロッパリーグ決勝トーナメント1回戦のボローニャ戦（1-1の引き分け）終了後、スカイ・スポーツと記者会見で語った。以下は彼の発言である。
「彼らはジェノヴァ戦のように、フィジカルを重視した試合運びを見せた。我々はそれに順応し、前半にも危険な場面を作り出したが、彼らにやや押され気味で、スタジアムの雰囲気も影響した。ベルナルデスキは素晴らしいプレーを見せ、ボローニャには強力な選手たちがいる。我々も多くの危険なチャンスを作ったため、この結果は妥当だろう」
「今ではセカンドボールが決め手になってるよ。プレッシャーでロングボールを蹴らざるを得なくて、ラグビーみたいなサッカーになることが多いんだ。 これは今シーズンの傾向だと思う。試合終盤のように気温が下がれば、パス回しの多いサッカーが始まるだろう。すぐにそうなるかもしれない。復帰？試合がこのような状況なら、ゲーム構築の技術的な側面はより難しくなり、構造に働きかけることになる。今日は非常に若いチームだった。力不足は多少あるが、90分間を通して良い結果を残せた。 ローマでの試合は決定的になるだろう。どちらの試合も、異なる展開になる可能性がある。我々は4、5回のチャンスを作った。それは大胆さの問題ではなく、相手も優れたチームだった。ローマのパフォーマンスは、決して悪いものとは考えていない。
記者会見で、元アタランタの選手はこう付け加えた。
「守備の問題？それは適応の問題だ。エルモソとマンチーニが不在で、今日はロングボールとタックルが多かった。ギラルディは良い試合をしたし、セリクはディフェンダーとしてサイドの方が確かに良い。ここ数週間は手当てをしながら戦っているが、復讐戦では全員揃うだろう。願わくばそうあってほしい」
サラゴサにとって、この種の試合は最適とは言えない。ロングボールは彼の特徴に合わないからだ。しかし、シーズンは長く、気温が変われば、あるいは試合終盤、ペースが落ちたときに、彼が違いを生むかもしれない。ロビーニョ・ヴァスは良い形で出場し、身体能力の高さを発揮した。 スーレは、現実的には、中断後に復帰すると思うけど、予測は難しいね。コネは、ヨーロッパの試合を初めて欠場したけど、ジェノヴァでの試合からの回復に問題があったんだ。コモ戦、そしてボローニャとの復讐戦が控えているから、彼を危険にさらすのは避けたかったんだ。
ペッレグリーニ？かわいそうな子だ、そっとしておいてあげよう。試合によって良いプレーもあれば、そうでないこともある。誰だってそうだ。今日ゴールを決めたからといって、評価が変わるわけではない。 常に客観的である必要があります。アフリカネイションズカップ前に見せた姿とは違ったエル・アイナウイ？アフリカネイションズカップはしばしばこうした問題を引き起こしますが、試合に出ればリズムを取り戻します。こうした事例は非常に多いので、アフリカネイションズカップに出場する選手を獲得する際には注意が必要です。いずれにせよ、彼は素晴らしい選手であり、非常に真面目で、我々はただ辛抱強く待つ必要があるでしょう」。