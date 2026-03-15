「彼が常にこのように明確で明快な状況判断ができるということは、チームがうまく機能している証拠だ。チームは自分たちの試合を展開した。前半は相手のゴールキーパーのロングボールにうまく対応し、後半はさらに良くなった。その後、コモが重要な選手を投入してきた。本当の難関は、数的優位になった後だけだった」。

記者会見でマレンの将来についてさらに問われると、「その件については、5月か6月頃にクラブに聞いてほしい。決定権は彼らにあるが、ローマには買い取りオプションがある。彼らがいつそれを行使するか、その時に見てみよう」