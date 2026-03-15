ローマのジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督は、コモ戦での敗戦後のDAZNのインタビューに応じ、特にウェズリーの退場シーンについて言及した。
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ローマ、ガスペリーニ監督：「ウェスリーへのレッドカード？ シミュレーションが横行し、サッカーは悪い方向に向かっている。コモはこうした局面を狙っている」
ウェスリーの退場
「今日、他の場面でも述べた通り、サッカーにおけるこのようなシミュレーションの傾向についてコメントしても意味がない。コモはこうした状況を狙っている。残念ながら、引き分けとなった場面と同様、これは重大な出来事だ。コモはこうした切り込みをうまくこなしているが、我々は常に守備は堅かったものの、ここでの対応は良くなかった。1-1の場面でのマレンのプレーは、我々が再びリードを奪える可能性があった。あまりにも目立つ出来事が多すぎて、見過ごせるものではない」
マレンと困難について
「彼が常にこのように明確で明快な状況判断ができるということは、チームがうまく機能している証拠だ。チームは自分たちの試合を展開した。前半は相手のゴールキーパーのロングボールにうまく対応し、後半はさらに良くなった。その後、コモが重要な選手を投入してきた。本当の難関は、数的優位になった後だけだった」。
記者会見でマレンの将来についてさらに問われると、「その件については、5月か6月頃にクラブに聞いてほしい。決定権は彼らにあるが、ローマには買い取りオプションがある。彼らがいつそれを行使するか、その時に見てみよう」
グループと今後の取り組み
「素晴らしい若者たちだ。まだ非常に若い選手たちだが、怪我から復帰した選手たちを最大限に活かすよう努めなければならない。この時期は出場停止処分もあり、チームのリズムが乱れがちだ。しかし、落ち込んでいる暇はない」
ス・チェリック
「ふくらはぎに問題がある。ただの軽い痙攣だといいのだが。彼は複数のポジションをこなせるので、守備に回すつもりだった。木曜日までに回復してくれることを願っている」
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