ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督は、ボローニャ戦を控えた前日の記者会見で語った。前回のダッラ・アラでの1-1の引き分けを踏まえ、リールかアストン・ヴィラのいずれかと対戦する準々決勝への切符がかかっている。スーレは今回も欠場となり、コネの状態は様子を見る必要がある。以下、監督の発言である：
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翻訳者：
ローマ、ガスペリーニ監督：「ウェスリーの退場？ 馬鹿にされたと感じたら、馬鹿な顔をするしかない」
けが
マンチーニ、コネ、チェリクの状態について：出場が危ぶまれているのか、それとも昨日予防措置として練習を休んだだけなのか？「その両方だ。今日の様子を見てみるが、最も状態が悪いのはコネだ」。
ウェスリーの赤
「からかわれていると感じたら、バカな顔をするんだ。そう言っておこう、そうすれば誰も困らせずに済むから」
敗北
「これまで多くの試合を戦ってきたが、調子の良い試合もあれば、そうでない試合もあった。選手層の厚さに課題があったのは事実だが、それは言い訳にはならない。しかし、ジェノヴァ戦とコモ戦では、不運な出来事に翻弄されてしまった。今は決して調子が良いとは言えない状況で、出場停止や怪我の影響を痛感している。すべての試合で良いプレーができたわけではないが、チームの姿勢に問題があったことは一度もない。明日は、自分たちの持てる力を最大限に発揮して戦いたい」
エル・シャアラウィ
「メンバー表を見れば一目瞭然だ。彼は40日間も離脱しており、一度も練習に参加していない。明日はヴェントゥリーノも起用できない。明日は彼とペッレグリーニ、サラゴサが出場する。全員が全力を尽くそうとしている。エル・シャアラウィは体調が回復したから、主役の一人になれるだろう」
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