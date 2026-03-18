ローマ、ガスペリーニ監督：「ウェスリーの退場？ 馬鹿にされたと感じたら、馬鹿な顔をするしかない」

「これまで多くの試合を戦ってきたが、調子の良い試合もあれば、そうでない試合もあった。選手層の厚さに課題があったのは事実だが、それは言い訳にはならない。しかし、ジェノヴァ戦とコモ戦では、不運な出来事に翻弄されてしまった。今は決して調子が良いとは言えない状況で、出場停止や怪我の影響を痛感している。すべての試合で良いプレーができたわけではないが、チームの姿勢に問題があったことは一度もない。明日は、自分たちの持てる力を最大限に発揮して戦いたい」