ローマ、ガスペリーニ監督はチェリック、スーレ、コネを起用せず：3人ともレッチェ戦への招集外となった

ローマは依然として深刻な戦力不足に直面している。ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督は、チャンピオンズリーグ出場権争いの行方を左右しうるレッチェとの重要な一戦に向け、招集メンバーリストを発表した。





トリゴリアの医療室からは良いニュースが届いておらず、試合前日に出場が危ぶまれていた選手たちは全員招集されなかった。その中には再びマティアス・ソウレが含まれており、攻撃陣の深刻な人手不足が続いていることが裏付けられた。