ローマ、ガスペリーニ監督はチェリック、スーレ、コネを起用せず：3人ともレッチェ戦への招集外となった

ローマは依然として深刻な戦力不足に直面している。ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督は、チャンピオンズリーグ出場権争いの行方を左右しうるレッチェとの重要な一戦に向け、招集メンバーリストを発表した。
トリゴリアの医療室からは良いニュースが届いておらず、試合前日に出場が危ぶまれていた選手たちは全員招集されなかった。その中には再びマティアス・ソウレが含まれており、攻撃陣の深刻な人手不足が続いていることが裏付けられた。
ローマは依然として深刻な戦力不足に直面している。ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督は、チャンピオンズリーグ出場権争いの行方を左右しうるレッチェとの重要な一戦に向け、招集メンバーリストを発表した。
トリゴリアの医療室からは良いニュースが届いておらず、試合前日に出場が危ぶまれていた選手たちは全員招集されなかった。その中には再びマティアス・ソウレが含まれており、攻撃陣の深刻な人手不足が続いていることが裏付けられた。
鼠径部の痛みがスーレを悩ませ続けており、回復途上にあるにもかかわらず、監督は彼を登録メンバーから外し、引き続き起用できない状態だ。 右脚の大腿二頭筋の負傷により、マヌ・コネの出場は叶わないことは既に報じられていたが、新たな情報として、出場停止処分中のウェズリーに加え、長らくふくらはぎの故障に悩まされているゼキ・チェリックも、サレントとの試合の招集メンバーから外れた。
ゴールキーパー：スヴィラル、デ・マルツィ、ゴッリーニ
ディフェンダー：レンシュ、アンジェリーノ、ンディッカ、ツィミカス、エルモソ、マンチーニ、ジオルコフスキ、ギラルディ
MF：クリスタンテ、ペッレグリーニ、エル・アイナウイ、ピシリ
FW：マレン、ヴェントゥリーノ、アレーナ、ヴァズ、エル・シャアラウィ、サラゴサ
ローマ（3-4-2-1）：スヴィラル；マンチーニ、ンディッカ、エルモソ；レンシュ、クリスタンテ、エル・アイナウイ、ツィミカス；ピシリ、ペッレグリーニ；マレン。
控え：デ・マルツィ、ゴリーニ、アンジェリーノ、ギラルディ、ジオルコフスキ、エル・シャアラウィ、サラゴサ、アレーナ、ヴァズ、ヴェントゥリーノ。
監督：ジャン・ピエロ・ガスペリーニ