今大会のモロッコ代表で注目を集めるニール・エル・アイナウイは、将来バルセロナでプレーするという明確な夢を持つ。この事実を明かしたのは、父親で元プロテニス選手（2003年ATP13位）のユネス・エル・アイナウイだ。 「息子にとってバルサしかない。0歳から11歳までバルセロナで育った。そこでプレーできれば、彼は世界で一番幸せになるだろう」と、現在24歳でローマでMFとしてプレーする息子の父親は語った。エル・ムンド・デポルティーボが報じた。
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ローマ、エル・アイナウイの父が語った。「彼がバルセロナでプレーすれば、世界で一番幸せだ」
2001年、フランスのナンシー生まれ。幼少期に家族とバルセロナに移住し、バルサの文化に育つ。2008～2009年、ガヴァのユースでキャリアをスタート。 「私はスタミナに優れ、中盤のどのポジションでもプレーできる現代的なミッドフィールダーです。子供の頃はバルセロナに住んでいて、バルサのファンでした。イニエスタには常に憧れていました」と語っている。
2030年までローマと契約しており、ナンシーでリーグ・アンデビューを飾った後、昨夏ランスからローマに移籍した。それでもバルセロナへの移籍は容易ではない。中盤にはフレンキー・デ・ヨング、ペドリ、ガビ、マルク・ベルナルと柱が存在するからだ。