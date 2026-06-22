2001年、フランスのナンシー生まれ。幼少期に家族とバルセロナに移住し、バルサの文化に育つ。2008～2009年、ガヴァのユースでキャリアをスタート。 「私はスタミナに優れ、中盤のどのポジションでもプレーできる現代的なミッドフィールダーです。子供の頃はバルセロナに住んでいて、バルサのファンでした。イニエスタには常に憧れていました」と語っている。





2030年までローマと契約しており、ナンシーでリーグ・アンデビューを飾った後、昨夏ランスからローマに移籍した。それでもバルセロナへの移籍は容易ではない。中盤にはフレンキー・デ・ヨング、ペドリ、ガビ、マルク・ベルナルと柱が存在するからだ。







