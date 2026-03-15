ローマ、ウェスリーへの退場処分にガスペリーニ監督が激怒：アシスタントのメモを投げつける

すでに警告を受けていたウェスリーは、無謀ながらもルールに則ったプレーを見せた。 65分、前半にマレンが決めたPKをドゥヴィカスが直前に同点に追いついた直後、ディアオがレンシュとの競り合いに勝ち、縦に抜け出したところをウェスリーが倒して止めた。接触はそれほど激しいものではなく、ディアオは倒れ込んだが、ファウルを見逃さなかったマッサ主審はスパにイエローカードを提示せざるを得なかった。問題はこれが2枚目の警告であり、ウェスリーは退場処分となったことだ。