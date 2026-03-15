チャンピオンズリーグ出場権を懸けたコモとの大一番で、一時1-1のスコアとなったローマは、後半にウェズリー・フランカが2枚目のイエローカードで退場処分となり、10人での戦いを強いられた。 すでに警告を受けていたこのブラジル人選手は、ディアオのカウンターを阻止した際、主審のマッサにイエローカードを出させる原因となり、ベンチではジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督が激怒した。
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ローマ、ウェスリーへの退場処分にガスペリーニ監督が激怒：アシスタントのメモを投げつける
何が起きたのか
すでに警告を受けていたウェスリーは、無謀ながらもルールに則ったプレーを見せた。 65分、前半にマレンが決めたPKをドゥヴィカスが直前に同点に追いついた直後、ディアオがレンシュとの競り合いに勝ち、縦に抜け出したところをウェスリーが倒して止めた。接触はそれほど激しいものではなく、ディアオは倒れ込んだが、ファウルを見逃さなかったマッサ主審はスパにイエローカードを提示せざるを得なかった。問題はこれが2枚目の警告であり、ウェスリーは退場処分となったことだ。
ガスペリーニ、アシスタントのファイルを手放す
その間、ヴェントゥリーノをピッチに送り出そうとしていたガスペリーニは、明らかに怒った様子でベンチの方を振り向き、両手を振り回してアシスタントのファイルケースを飛ばしてしまった。その中には、おそらく、交代出場しようとしていた元ジェノア選手に見せるためのセットプレーの指示書が入っていたのだろう。
高額な戦略に対する怒りも
DAZNの報道によると、ガスペリーニ監督の怒りは、退場処分そのものだけでなく、とりわけそのタイミングに起因している。というのも、その瞬間、彼はヴェントゥリーノを投入して、すでに苦戦していたチームの布陣を再構築しようとしていたからだ。 実際、ヴェントゥリーノの交代は一旦保留となり、その後変更された。元ジェノア所属の彼は結局ベンチに戻り、ピッチに立つことはなかった。
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