ローマ、ウェスリーに不運：1ヶ月の離脱、どの試合を欠場するか

ローマにとって、ヴィラ・スチュアートから最悪のニュースが届いた。ブラジル代表招集から予定より早く帰国し、その後フランスとの親善試合（敗戦）で負傷退場したブラジル人サイドバックのウェズリーは、本日新たな検査を受けた結果、長期離脱が必要であることが確認された。





元フラメンゴの選手は右太ももに筋肉の問題を抱えており、カルロ・アンチェロッティ監督は彼を招集メンバーから外さざるを得なかったが、本日の検査で損傷が確認された。