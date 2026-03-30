ローマ、ウェスリーに不運：1ヶ月の離脱、どの試合を欠場するか

ローマにとって、ヴィラ・スチュアートから最悪のニュースが届いた。ブラジル代表招集から予定より早く帰国し、その後フランスとの親善試合（敗戦）で負傷退場したブラジル人サイドバックのウェズリーは、本日新たな検査を受けた結果、長期離脱が必要であることが確認された。
元フラメンゴの選手は右太ももに筋肉の問題を抱えており、カルロ・アンチェロッティ監督は彼を招集メンバーから外さざるを得なかったが、本日の検査で損傷が確認された。
ローマにとって、ヴィラ・スチュアートから最悪のニュースが届いた。ブラジル代表招集から予定より早く帰国し、その後フランスとの親善試合（敗戦）で負傷退場したブラジル人サイドバックのウェズリーは、本日新たな検査を受けた結果、長期離脱が必要であることが確認された。
元フラメンゴの選手は右太ももに筋肉の問題を抱えており、カルロ・アンチェロッティ監督は彼を招集メンバーから外さざるを得なかったが、本日の検査で損傷が確認された。
ブラジル側の医師団はすでに怪我の疑いを指摘していたが、ローマは新たな臨床検査を行い、離脱期間の正確な見通しを確認した。そして、画像検査の結果は疑いの余地なく、右太ももの損傷であることが判明した。
クラブ側が発表した見通しによると、少なくとも30日間の離脱となる見込みで、これはチャンピオンズリーグの真っ只中、シーズンで最も熱く重要な時期にあたる。
さらに、ローマの試合日程は非常に過密であり、中断明けの復帰後、ウェスリーはまずイースターに予定されているインテルとの極めて重要な一戦を欠場することになる。その後、このブラジル人選手は、ホームでのピサ戦とアタランタ戦、そしてアウェイでのボローニャ戦も欠場する見込みだ。 すべてが順調に進めば、復帰は5月3日の週末（リーグからの日程・時間はまだ発表されていない）にオリンピコでフィオレンティーナを迎える試合となる見込みだ。