ローマ、ウェズリー：「コモ戦での出来事は深刻だった。ファウルはしていないが、警告を受けることは分かっていた」

ローマは、ボローニャとのヨーロッパリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦を控えている。記者会見でこの試合について語った際、ブラジル人サイドバックのウェズリーは、コモ戦で2度の警告を受けて退場処分となった、物議を醸したあの判定について、必然的に言及することとなった。
以下が彼の言葉だ
ローマは、ボローニャとのヨーロッパリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦を控えている。記者会見でこの試合について語った際、ブラジル人サイドバックのウェズリーは、コモ戦で2度の警告を受けて退場処分となった、物議を醸したあの判定について、必然的に言及することとなった。
以下が彼の言葉だ
「まず何よりも、とても嬉しく思っています。この調子で続けていき、ローマにとって重要な選手になりたいです。皆さん、特に私をここに招いてくださった監督に感謝しなければなりません。ここに来てからずっと、常にベストを尽くすよう心がけてきました。私はチームを助けるために来ました。自分はカフーのような選手だとは思いませんし、一人でチームを変えられる選手だとも思っていませんが、チームに貢献できる選手だと思っています」
「僕にとっては、絶対にファウルではなかった。すでに警告を受けていたことは十分承知していたし、チームを10人で戦わせたくなかった。相手に近づいたが、明らかに横から入っているのが分かるはずだ。相手が僕にぶつかってきたので、腕で支えただけだ。ファウルではない。処分を受けた時、僕はファウルをしていないと言い続けたが、映像ではそうではないと指摘された」
「1対1の同点だっただけに、これは重大で決定的な、到底許容できない出来事だ。11対11のままなら、試合の展開は全く違ったものになっていただろう。こうしたミスが二度と起こらないことを願う。試合の行方に多大な影響を与えるからだ」
「イタリアのサッカーは、ブラジルや私がフラメンゴでプレーしていた頃のものとは違います。でも、集中していれば、守備の局面で相手に突破されるのは難しくなり、攻撃の局面で相手を抜き去るのは簡単になると、私はいつも考えています。 監督からは、攻撃的にプレーすること、パスミスを少なくすること、そして何よりも正しい判断を下すことを求められています。それが私が最も力を入れている部分です。成長はしていると思いますが、まだまだ伸びしろはたくさんあります。安定感を高め、攻撃と守備のバランスを保つようにしなければなりません」
「最初のローマ対ボローニャ戦では、とても嬉しかったし、オリンピコ・スタジアムを訪れ、デビュー戦を飾ることを心待ちにしていた。最初は右サイドでプレーしたが、監督は私が左サイドでも活躍できると気づいた。その後、監督は私が左サイドの方がより良いプレーができるかもしれないと気づき、私は左サイドでプレーするようになった。今では、監督がどこでプレーしてほしいかに関わらず、そのポジションで全力を尽くすつもりだ」