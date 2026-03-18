ローマ、ウェズリー：「コモ戦での出来事は深刻だった。ファウルはしていないが、警告を受けることは分かっていた」

「イタリアのサッカーは、ブラジルや私がフラメンゴでプレーしていた頃のものとは違います。でも、集中していれば、守備の局面で相手に突破されるのは難しくなり、攻撃の局面で相手を抜き去るのは簡単になると、私はいつも考えています。 監督からは、攻撃的にプレーすること、パスミスを少なくすること、そして何よりも正しい判断を下すことを求められています。それが私が最も力を入れている部分です。成長はしていると思いますが、まだまだ伸びしろはたくさんあります。安定感を高め、攻撃と守備のバランスを保つようにしなければなりません」