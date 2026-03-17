ローマが、リーグ最終節のコモ戦で受けたレッドカードによるウェズリーの出場停止処分に対して提出した異議申し立ては却下された。ローマは、このブラジル人ウイングに対する処分を「人違い」を理由に取り消すよう求めていたが、異議申し立ては退けられた。 その理由は、ローマが争点としていた2枚目のイエローカードに関する判定に誤りがないという点にある。ローマ側は、ディアオに対するファウルはウェズリーではなくレンシュによるものであり、この状況は「人違い」の場合に介入が可能なVARプロトコルの適用対象になると主張していた。
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ローマ、ウェズリーの退場処分に対する異議申し立てが却下：その理由と、ローマ側が主張する「人違い」の主張
スポーツ審判委員会の発表
一方、ローマの申し立てを却下したスポーツ審判委員会の声明は以下の通りである。「ローマクラブに対する通報に関して、第61条第2項の規定を適用することはできない」と宣言している。したがって、ファブレガス率いるチームの2-1という勝利が正式に認定された。 したがって、ウェレシーは次節のローマ対レッチェ戦においてジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督の指揮下には入れず、おそらくヨーロッパリーグ決勝トーナメント1回戦のボローニャ戦（第1戦は1-1の引き分け）に出場することになるだろう。一方、ディ・フランチェスコ元監督率いるチームとの対戦では、左サイドに元リヴァプールのツィミカスが起用される可能性がある。
VARによる判定
DAZNの「Open VAR」コーナーで報じられた通り、ファッブリとガリリオは直ちに、マッサ主審の判定に誤りがないかを確認し、ファウルを犯したのはレッシュではなくウェズリーであることを検証した。映像を確認した後、彼らは次のように断言した。「間違いなくウェズリーがファウルを犯している。右足で接触したのは彼だ。確認済みだ」。 ピッチ上の主審も選手たちに、まずペッレグリーニの前のプレー（VARがボールへの接触と判断した）に対してアドバンテージを適用した後、ウェズリーのファウルを宣告し、2枚目のイエローカードで退場処分としたと説明した。
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