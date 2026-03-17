DAZNの「Open VAR」コーナーで報じられた通り、ファッブリとガリリオは直ちに、マッサ主審の判定に誤りがないかを確認し、ファウルを犯したのはレッシュではなくウェズリーであることを検証した。映像を確認した後、彼らは次のように断言した。「間違いなくウェズリーがファウルを犯している。右足で接触したのは彼だ。確認済みだ」。 ピッチ上の主審も選手たちに、まずペッレグリーニの前のプレー（VARがボールへの接触と判断した）に対してアドバンテージを適用した後、ウェズリーのファウルを宣告し、2枚目のイエローカードで退場処分としたと説明した。