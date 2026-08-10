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ローマ、アーセナルのウインガー、ガブリエウ・マルティネッリへの衝撃的な動きを検討 ジャン・ピエロ・ガスペリーニが攻撃陣の補強を狙う
ガスペリーニがローマの攻撃陣に新たな息吹を要求
ローマは現在も、ガスペリーニの戦術的要求を満たすべく積極的に市場を精査している。ベテラン指揮官が描く2026-27シーズンの陣容には、左ウイングから高い強度でプレーできる右利きのアタッカーの獲得が含まれており、この役割は長年にわたって同指揮官の攻撃システムの中核となってきた。
ローマは今夏の移籍市場の大半を、この条件に合致する複数の注目株の見極めに費やしてきた。スタディオ・オリンピコ行きが取り沙汰されてきた名前には、元マンチェスター・ユナイテッドのウインガーであるメイソン・グリーンウッド、ノルウェーの新星アントニオ・ヌサ、そしてアルゼンチン代表のアレハンドロ・ガルナチョが含まれる。しかし、こうした野心的な候補やさまざまな段階の交渉がありながらも、ローマはこれらのターゲットのいずれについても最終合意には至っていない。
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マルティネッリが最優先のターゲットとして浮上
『コリエレ・デッロ・スポルト』によると、ローマのスポーツディレクターを務めるトニー・ダミーコ氏は、マルティネッリをこれまでのターゲットに代わる有力な候補として見定めている。25歳のブラジル代表は、新シーズン開幕を前にエミレーツで不透明な立場に置かれている。マルティネッリは現在、アーセナルとの契約が残り12カ月に入っているが、契約延長が差し迫っていることを示す公の動きはほとんどない。
クリストス・ツォリスのアーセナル加入により、ミケル・アルテタ監督の下でマルティネッリが先発11人に入る道筋はさらに複雑になっている。ギリシャ代表が陣容に加わったことで、マルティネッリは序列を下げたように見えており、エミレーツ・スタジアムで余剰戦力となる可能性もある。報道によれば、ダミーコ氏は獲得実現の可能性を探っているという。左から内側へ切れ込むマルティネッリの能力と決定力が、ガスペリーニの戦術的要件に完璧に合致すると理解しているためだ。
資金面の障害とロドリゴ・モラという代替案
マルティネッリ獲得の可能性はローマのファンにとって胸躍るものだが、この取引の資金面における調整は依然として大きな障害となっている。『コッリエレ・デッロ・スポルト』によれば、契約状況がどうであれ、アーセナルがこのブラジル人を安価で手放す可能性は低いという。プレミアリーグのクラブに売却を承認させるには、4000万〜4500万ユーロ程度の移籍金が必要になると見積もられている。さらに、マルティネッリ本人の条件も、ローマの給与体系にとって課題となる可能性がある。
マルティネッリ獲得交渉の複雑さを踏まえ、ローマはガスペリーニの戦力が手薄にならないよう、並行して他のルートでも動いている。議論されている主な代替案の一つが、ポルトの新星ロドリゴ・モラだ。週末の報道では、ローマがこのポルトガルの強豪からモラを完全移籍で獲得する準備を進めており、指揮官が求める技術的プロフィールに合致しつつ、より若く、より手頃な選択肢になり得る存在と見なしているとされた。
- AFP
トルコからの関心
マルティネッリの状況を注視しているクラブはローマだけではなく、トルコ・スーパーリーグからの関心も具体化している。報道によれば、ガラタサライはすでに、このブラジル人を獲得するため約3400万ポンドのオファーを提示した。トルコ王者によるこの大型オファーは、たとえ最近の得点成績が落ち込んでいるとしても、このウインガーに対する需要の高さを浮き彫りにしている。
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