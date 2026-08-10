ローマは現在も、ガスペリーニの戦術的要求を満たすべく積極的に市場を精査している。ベテラン指揮官が描く2026-27シーズンの陣容には、左ウイングから高い強度でプレーできる右利きのアタッカーの獲得が含まれており、この役割は長年にわたって同指揮官の攻撃システムの中核となってきた。

ローマは今夏の移籍市場の大半を、この条件に合致する複数の注目株の見極めに費やしてきた。スタディオ・オリンピコ行きが取り沙汰されてきた名前には、元マンチェスター・ユナイテッドのウインガーであるメイソン・グリーンウッド、ノルウェーの新星アントニオ・ヌサ、そしてアルゼンチン代表のアレハンドロ・ガルナチョが含まれる。しかし、こうした野心的な候補やさまざまな段階の交渉がありながらも、ローマはこれらのターゲットのいずれについても最終合意には至っていない。