昨夏に5200万ポンドの移籍金でチェルシーに加入した後、ギッテンスは不安定なパフォーマンスと深刻なハムストリング負傷に見舞われ、厳しいデビューシーズンを過ごした。22歳の同選手は戦線離脱を強いられるまで、27試合で1ゴール5アシストにとどまった。『Daily Mail』は6月、クラブが同選手の成長を辛抱強く見守る意向だと報じていたが、シャビ・アロンソがアストン・ヴィラから左サイドのアタッカーであるモーガン・ロジャーズの獲得にクラブ史上最高額となる1億1700万ポンドを投じたことで、その姿勢が変わる可能性もある。

ギッテンスはチェルシーが最近行ったACミラン戦のプレシーズンマッチで3-0の勝利を収めた一戦でも出場機会のないままベンチにとどまり、チーム内での立場の危うさが浮き彫りとなった。今季のロンドンのクラブにはターンオーバーの機会をもたらす欧州大会がないため、同選手の成長を促すべく退団を認める可能性がより高まっている。



