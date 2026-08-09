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ローマ、アレハンドロ・ガルナチョ獲得失敗を受けたプランBとしてチェルシーのFWを電撃候補にリストアップ
ローマ、ガルナチョ獲得断念を受けてギッテンスへ方針転換
ジャッロロッシは今夏、攻撃面の補強をめぐって思うように進められず、特に最優先ターゲットだったガルナチョの獲得を逃したことでフラストレーションを募らせている。 ローマは、チェルシーがこのアルゼンチン代表を移籍可能とした時点で、その獲得レースの最有力候補とみられていたが、最終的にこのウインガーはまずは1シーズンのローン移籍でアストン・ヴィラへ加わることを選んだ。
ガルナチョ獲得の可能性が完全に消滅した中、ローマのスポーツディレクターであるトニー・ダミーコは、クラブの創造性を高める補強候補としてギッテンスを現実的な代替案に位置づけているようだ。『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』がトゥットメルカート経由で伝えている。イングランドの世代別代表である同選手は、デビューシーズンに先発の座を確保できず、スタンフォード・ブリッジでガルナチョと似た状況に置かれている。報道によれば、ローマはこの元ボルシア・ドルトムントの若手に対し、ローン移籍での獲得を探る可能性があるという。
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ガスペリーニが創造性を必死に求める理由
ガスペリーニは、8月24日のフィオレンティーナとのシーズン開幕戦を前に、左サイドのアタッカー獲得の交渉をまとめるようローマ首脳陣に働きかけているとされる。指揮官が求めているのは、サイドから中へ絞ってプレーでき、数的優位を生み出し、高いプレッシング強度を維持できる創造性のある選手だ。トップクラスのウイングの獲得を目指す動きは、スタディオ・オリンピコで進む、より広範な攻撃陣刷新の一環でもある。クラブは昨季の見事なトップ4フィニッシュを土台に、さらなる上積みを狙っている。
チェルシー、ギッテンスへの方針を変更か？
昨夏に5200万ポンドの移籍金でチェルシーに加入した後、ギッテンスは不安定なパフォーマンスと深刻なハムストリング負傷に見舞われ、厳しいデビューシーズンを過ごした。22歳の同選手は戦線離脱を強いられるまで、27試合で1ゴール5アシストにとどまった。『Daily Mail』は6月、クラブが同選手の成長を辛抱強く見守る意向だと報じていたが、シャビ・アロンソがアストン・ヴィラから左サイドのアタッカーであるモーガン・ロジャーズの獲得にクラブ史上最高額となる1億1700万ポンドを投じたことで、その姿勢が変わる可能性もある。
ギッテンスはチェルシーが最近行ったACミラン戦のプレシーズンマッチで3-0の勝利を収めた一戦でも出場機会のないままベンチにとどまり、チーム内での立場の危うさが浮き彫りとなった。今季のロンドンのクラブにはターンオーバーの機会をもたらす欧州大会がないため、同選手の成長を促すべく退団を認める可能性がより高まっている。
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資金面の障壁と代替候補
野心的なプランを描いているとはいえ、ローマが補強を完遂するには大きな財政的ハードルを乗り越えなければならない。クラブはRBライプツィヒのアントニオ・ヌサへの関心を弱めており、ドイツのクラブが設定した6000万ユーロという評価額は高すぎると判断された。その価格が障壁となる中、ローマはより獲得可能な選択肢としてリヨンのマリック・フォファナに目を向けている。ベルギーの有望株は負傷に苦しんだシーズンを過ごしたにもかかわらず高く評価されており、リヨンは約4500万ユーロを求めているものの、ローマはより低い移籍金での交渉成立を期待している。移籍期限が迫る中、ガスペリーニが求める戦力を届けることができるか、ダミーコには重圧がかかっている。
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