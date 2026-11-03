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Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
翻訳者：

ローマ、まさかの逆転負け。2-0とリードしながらマンチェスター・ユナイテッドに2-3で敗戦。クーニャの2ゴールが勝敗を決める

マンチェスター・ユナイテッド 対 ローマ
マンチェスター・ユナイテッド
ローマ
UEFAチャンピオンズリーグ

ローマ、またしても逆転を許す。プレーしたのは試合の半分だけ

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信じられないローマだった。前半は魅力的で積極的に試合を支配したが、後半は理解しがたいほど萎縮し、最後には敗れた。またしても逆転負けを喫し、勝ち抜けへの道筋は複雑になった。 10試合勝利のなかったマンチェスター・ユナイテッドとオールド・トラッフォードで対戦し、3-2で敗戦。スーレのゴールとマレンのPKで2点をリードして折り返す華々しい前半を見せながらの結果だった。後半は疲労に加え、ユナイテッドの猛攻を受けて勢いを失った。そして個人のミスが高くついた。

最初の45分、聞こえるのはローマのサポーターの声ばかり。ローマはリーグ戦で見せている最高の姿を披露した。モラの見事なパスからスーレが先制点を挙げ、さらにスーレのシュートをヘヴンが手で止めて得たPKをマレンが決めた。この2ゴールに加え、少なくとも3度の決定機をつくった。ユナイテッドは動きが鈍く、いら立ちも見せた。見せ場はメイヌーのシュートのみで、ヴァスケスがしっかりと防いだ。第3GKのヴァスケスは、スヴィラルと背中の問題で離脱したゴッリーニの負傷を受け、先発を務めていた。

後半は一転した。ユナイテッドが猛然と攻め込み、モラに代わってピジッリが入ったローマは、攻撃に転じることができなかった。クーニャが巧みにPKを獲得し、試合の流れを変えた（ブルーノ・フェルナンデスの最初のPKはヴァスケスが防いだが、キック前にクリスタンテがペナルティーエリア内へ侵入していた。蹴り直しとなり、ポルトガル人選手はコロンビア人GKの逆を突いて決めた）。その1分後にはエンベウモのシュートが両ポストに当たり、ローマをひやりとさせた。ユナイテッドが一方的に攻める展開となり、3分間でクーニャが2ゴールを挙げた。1点目は、バレルディがボールを逃すミスからブラジル人選手に2-2とするチャンスを与えた。2点目も元アトレティコ・マドリーのクーニャが決め、ニアサイドを突いてヴァスケスを驚かせた。終盤にはクーニャが2度目の警告で退場した。1枚目はゴール後にユニフォームを脱いだことで、2枚目はバレルディへの危険なタックルによるものだった。ローマは最後に猛攻を仕掛けたが、実らなかった。ユナイテッドが勝利し、ローマはまたも逆転負けを喫した。

  • ハイライト

    後半

    91分 クーニャが退場：すでに警告を受けていたクーニャ（1枚目のイエローカードは3-2とした後にユニフォームを脱いだため）が、バレルディに遅れてタックル。2枚目のイエローカードで退場となった。

    86分 マンチェスター・ユナイテッドがゴール：ローマの守備陣がまたも動きを誤り、クーニャがペナルティーエリアに侵入。角度のない位置からニアサイドへ強烈なシュートを放つと、バスケスは不意を突かれて弾き出せない。マンチェスター・ユナイテッドが逆転！

    83分 マンチェスター・ユナイテッドがゴール：ブルーノ・フェルナンデスが左からクロスを入れると、バレルディがボールを空振り。そのミスを突いたクーニャがバスケスを破る。

    59分 マンチェスター・ユナイテッドに決定機！ オフサイドにならない位置から抜け出したエンベウモがバスケスをかわすも、シュートは片方のポストに当たり、続けてもう片方のポストにも当たる。

    58分 PKやり直し、フェルナンデスが決める：バスケスが弾いたボールをクリスタンテがクリアしたが、ブルーノ・フェルナンデスのキック前にペナルティーエリアへ入っていた。VARの介入でPKがやり直しに。ブルーノ・フェルナンデスはコロンビア人GKの逆を突き、今度は成功させた。

    56分 バスケスがブルーノ・フェルナンデスのPKを止める！：ペナルティーエリア内でクーニャがマンチーニと接触し、主審はPKを宣告。ブルーノ・フェルナンデスがコースを狙って蹴るが、バスケスが開いた手で弾く。その後、クリスタンテがクリアした。

    前半

    45分 マレンが鋭い動きでヘブンを翻弄し、右足で逆サイドを狙う。ラメンスが防ぎ、続くモラのシュートも阻んだ。

    40分 モラのコーナーキックからバレルディがヘディングシュート。ラメンスが難なくセーブする。

    18分 ローマがゴール：マレンがラメンスの逆を突く。完璧なPKだ。

    17分 ローマにPK：ソウレのシュートを、ペナルティーエリア内でヘブンが腕でブロック。明白なPKだ。

    11分 ローマがゴール：マンチェスター・ユナイテッドが中盤で痛恨のボールロスト。マレンからパスを受けたモラがサイドを変え、ペナルティーエリア内で完全にフリーのソウレへ。左足のシュートでラメンスを破った。

  • 試合記録と公式スタメン

    マンチェスター・ユナイテッド 3-2 ローマ

    得点者：11分 スーレ（ローマ）、18分 マレン（ローマ、PK）、58分 フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド、PK）、83分、86分 クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）

    マンチェスター・ユナイテッド（3-4-2-1）：ラメンス；ヨロ、マグワイア（88分 デ・リフト）、ヘヴン（75分 マルティネス）；ダロト、バレバ（51分 ティーレマンス）、メイヌー、ディアロ（75分 レイシー）；エンベウモ、ブルーノ・フェルナンデス（88分 マウント）；クーニャ。監督：キャリック。

    ローマ（3-4-2-1）：バスケス；マンチーニ（75分 ギラルディ）、バレルディ、エルモソ（75分 エンディカ）；レンシュ（21分 ルッリ）、クリスタンテ、デ・ローン、ウェズレイ；スーレ、ロドリゴ・モラ（46分 ピジッリ）；マレン（78分 カストロ）。監督：ガスペリーニ。

    主審：ヒル・マンサーノ

    警告：スーレ（ローマ）、フェルナンデス（ローマ）、ルッリ（ローマ）、マレン（ローマ）、ヘヴン（マンチェスター・ユナイテッド）、マグワイア（マンチェスター・ユナイテッド）

    退場：クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）

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