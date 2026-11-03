信じられないローマだった。前半は魅力的で積極的に試合を支配したが、後半は理解しがたいほど萎縮し、最後には敗れた。またしても逆転負けを喫し、勝ち抜けへの道筋は複雑になった。 10試合勝利のなかったマンチェスター・ユナイテッドとオールド・トラッフォードで対戦し、3-2で敗戦。スーレのゴールとマレンのPKで2点をリードして折り返す華々しい前半を見せながらの結果だった。後半は疲労に加え、ユナイテッドの猛攻を受けて勢いを失った。そして個人のミスが高くついた。

最初の45分、聞こえるのはローマのサポーターの声ばかり。ローマはリーグ戦で見せている最高の姿を披露した。モラの見事なパスからスーレが先制点を挙げ、さらにスーレのシュートをヘヴンが手で止めて得たPKをマレンが決めた。この2ゴールに加え、少なくとも3度の決定機をつくった。ユナイテッドは動きが鈍く、いら立ちも見せた。見せ場はメイヌーのシュートのみで、ヴァスケスがしっかりと防いだ。第3GKのヴァスケスは、スヴィラルと背中の問題で離脱したゴッリーニの負傷を受け、先発を務めていた。

後半は一転した。ユナイテッドが猛然と攻め込み、モラに代わってピジッリが入ったローマは、攻撃に転じることができなかった。クーニャが巧みにPKを獲得し、試合の流れを変えた（ブルーノ・フェルナンデスの最初のPKはヴァスケスが防いだが、キック前にクリスタンテがペナルティーエリア内へ侵入していた。蹴り直しとなり、ポルトガル人選手はコロンビア人GKの逆を突いて決めた）。その1分後にはエンベウモのシュートが両ポストに当たり、ローマをひやりとさせた。ユナイテッドが一方的に攻める展開となり、3分間でクーニャが2ゴールを挙げた。1点目は、バレルディがボールを逃すミスからブラジル人選手に2-2とするチャンスを与えた。2点目も元アトレティコ・マドリーのクーニャが決め、ニアサイドを突いてヴァスケスを驚かせた。終盤にはクーニャが2度目の警告で退場した。1枚目はゴール後にユニフォームを脱いだことで、2枚目はバレルディへの危険なタックルによるものだった。ローマは最後に猛攻を仕掛けたが、実らなかった。ユナイテッドが勝利し、ローマはまたも逆転負けを喫した。