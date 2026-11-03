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Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
翻訳者：

ローマ、まさかの逆転負け。2-0とリードしながらマンチェスター・ユナイテッドに2-3で敗れる。クーニャの2ゴールが勝負を決めた。

マンチェスター・ユナイテッド 対 ローマ
マンチェスター・ユナイテッド
ローマ
UEFAチャンピオンズリーグ

ローマ、またも逆転を許す。戦ったのは1ハーフだけ

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信じられないようなローマだった。前半は美しく、積極的で、試合を支配した。だが後半は不可解なほどおびえ、最後には敗れた。またしても逆転を許し、勝ち抜けへの目算は狂った。 オールド・トラッフォードで、10試合勝利のなかったマンチェスター・ユナイテッドに2-3で敗戦。スーレのゴールとマレンのPKで2点をリードして折り返した、見応えある前半から一転した。後半は疲労もあり、ユナイテッドの猛攻を受けてローマの勢いが消える。そして個々のミスが高くついた。

前半45分、聞こえてくるのはローマのサポーターの声だけだった。ローマはリーグ戦で見せてきた最高の姿を披露していた。 モラの見事なパスを受けたスーレが先制点を挙げ、スーレのシュートをヘヴンが手で防いだことで得たPKをマレンが決めた。 さらに、少なくとも3度の得点機があった。ユナイテッドは動きが鈍く、いら立ちを見せる。その攻撃は、メイヌーのシュートをバスケスに難なく抑えられた場面に象徴されていた。第3GKのバスケスは、スヴィラルと、背中の問題で離脱したゴッリーニが負傷したため、先発を務めていた。

後半はまったく別の展開となった。ユナイテッドがひたすら攻め込み、モラに代えてピジッリを投入したローマは反撃に転じられない。 クーニャが巧みにPKを獲得し、試合は再び分からなくなった（ブルーノ・フェルナンデスの最初のPKはバスケスが防いだが、キック前にクリスタンテがペナルティーエリアに入っていたため蹴り直しに。ポルトガル人選手は2度目のキックでコロンビア人GKの逆を突き、今度は決めた）。その1分後にはエンベウモのシュートが2度ポストに当たり、ローマを震え上がらせた。試合はユナイテッドが一方的に攻める展開となり、3分間でクーニャが2ゴールを挙げた。 1点目はバレルディがボールに触れず、ブラジル人選手に2-2とする好機を与えた場面。2点目は元アトレティコ・マドリーのクーニャが、バスケスの守るゴールのニアサイドを突いた。終盤にはクーニャが警告2回で退場となる。1枚目はゴール後にユニフォームを脱いだこと、2枚目はバレルディへの激しいタックルによるものだった。しかし、ローマの最後の猛攻は実らなかった。ユナイテッドが勝利し、ローマはまたしても逆転負けを喫した。

  • ハイライト

    後半

    91分 クーニャが退場：すでに警告を受けていたクーニャは、バレルディへのタックルが遅れて2枚目のイエローカードを受け、退場に。最初の警告は、スコアが3-2となった後にユニフォームを脱いだことによるものだった。

    86分 マンチェスター・ユナイテッドがゴール：ローマ守備陣が再び動きを誤る。エリア内に入ったクーニャが角度のない位置からニアサイドへ強烈なシュート。不意を突かれたバスケスは防げず、マンチェスター・ユナイテッドが逆転！

    83分 マンチェスター・ユナイテッドがゴール：ブルーノ・フェルナンデスが左からクロスを入れる。バレルディが空振りし、そのミスを突いたクーニャがバスケスを破る。

    59分 マンチェスター・ユナイテッドに決定機！ エンベウモがオフサイドではない位置から抜け出し、バスケスをかわすが、シュートは片方のポストに当たった後、反対側のポストにも当たる。

    58分 PKやり直し、フェルナンデスが決める：バスケスが弾いたボールをクリスタンテがクリアしたが、ブルーノ・フェルナンデスが蹴る前にクリスタンテがエリア内へ入っていた。VARの介入でPKはやり直しに。ブルーノ・フェルナンデスはコロンビア人GKの逆を突き、今度は決めた。

    56分 バスケスがブルーノ・フェルナンデスのPKをセーブ！：ペナルティーエリア内でクーニャがマンチーニに接触され、主審がPKを宣告。ブルーノ・フェルナンデスは逆サイドを狙うが、バスケスが手のひらで弾く。その後、クリスタンテがクリアした。

    前半

    45分 マレンが鋭い動きでヘヴンをかわし、右足で逆サイドを狙う。ラメンスがセーブし、続くモラのシュートも防ぐ。

    40分 モラのCKからバレルディがヘディングシュート。ラメンスが難なくセーブする。

    18分 ローマがゴール：マレンがラメンスの逆を突き、PKを完璧に決める。

    17分 ローマにPK：スーレのシュートをヘヴンがエリア内で腕で防ぐ。明白なPKだ。

    11分 ローマがゴール：マンチェスター・ユナイテッドが中盤で痛恨のボールロスト。マレンのパスを受けたモラが逆サイドへ展開し、エリア内でフリーのスーレへ。スーレの左足シュートがラメンスを破る。

  • 試合記録と公式スターティングメンバー

    マンチェスター・ユナイテッド 3-2 ローマ

    得点者：11分 スーレ（ローマ）、18分 マレン（ローマ、PK）、58分 ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド、PK）、83分・86分 クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）

    マンチェスター・ユナイテッド（3-4-2-1）：ラメンス；ヨロ、マグワイア（88分 デ・リフト）、ヘヴン（75分 マルティネス）；ダロト、バレバ（51分 ティーレマンス）、メイヌー、ディアロ（75分 レイシー）；エンベウモ、ブルーノ・フェルナンデス（88分 マウント）；クーニャ。監督：キャリック。

    ローマ（3-4-2-1）：バスケス；マンチーニ（75分 ギラルディ）、バレルディ、エルモソ（75分 エンディカ）；レンシュ（21分 ルッリ）、クリスタンテ、デ・ローン、ウェズレイ；スーレ、ロドリゴ・モラ（46分 ピジッリ）；マレン（78分 カストロ）。監督：ガスペリーニ。

    主審：ヒル・マンサーノ

    警告：スーレ（ローマ）、フェルナンデス（ローマ）、ルッリ（ローマ）、マレン（ローマ）、ヘヴン（マンチェスター・ユナイテッド）、マグワイア（マンチェスター・ユナイテッド）

    退場：クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）

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