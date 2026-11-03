信じられないようなローマだった。前半は美しく、積極的で、試合を支配した。だが後半は不可解なほどおびえ、最後には敗れた。またしても逆転を許し、勝ち抜けへの目算は狂った。 オールド・トラッフォードで、10試合勝利のなかったマンチェスター・ユナイテッドに2-3で敗戦。スーレのゴールとマレンのPKで2点をリードして折り返した、見応えある前半から一転した。後半は疲労もあり、ユナイテッドの猛攻を受けてローマの勢いが消える。そして個々のミスが高くついた。

前半45分、聞こえてくるのはローマのサポーターの声だけだった。ローマはリーグ戦で見せてきた最高の姿を披露していた。 モラの見事なパスを受けたスーレが先制点を挙げ、スーレのシュートをヘヴンが手で防いだことで得たPKをマレンが決めた。 さらに、少なくとも3度の得点機があった。ユナイテッドは動きが鈍く、いら立ちを見せる。その攻撃は、メイヌーのシュートをバスケスに難なく抑えられた場面に象徴されていた。第3GKのバスケスは、スヴィラルと、背中の問題で離脱したゴッリーニが負傷したため、先発を務めていた。

後半はまったく別の展開となった。ユナイテッドがひたすら攻め込み、モラに代えてピジッリを投入したローマは反撃に転じられない。 クーニャが巧みにPKを獲得し、試合は再び分からなくなった（ブルーノ・フェルナンデスの最初のPKはバスケスが防いだが、キック前にクリスタンテがペナルティーエリアに入っていたため蹴り直しに。ポルトガル人選手は2度目のキックでコロンビア人GKの逆を突き、今度は決めた）。その1分後にはエンベウモのシュートが2度ポストに当たり、ローマを震え上がらせた。試合はユナイテッドが一方的に攻める展開となり、3分間でクーニャが2ゴールを挙げた。 1点目はバレルディがボールに触れず、ブラジル人選手に2-2とする好機を与えた場面。2点目は元アトレティコ・マドリーのクーニャが、バスケスの守るゴールのニアサイドを突いた。終盤にはクーニャが警告2回で退場となる。1枚目はゴール後にユニフォームを脱いだこと、2枚目はバレルディへの激しいタックルによるものだった。しかし、ローマの最後の猛攻は実らなかった。ユナイテッドが勝利し、ローマはまたしても逆転負けを喫した。