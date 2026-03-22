アンヘリーニョがピッチに立つのは約52日ぶりのことだった。3月22日のローマ対レッチェ戦での復帰前、彼が最後にピッチに立ったのは1月末のヨーロッパリーグ、パナシナイコス戦だった。出場時間はわずか2分、それ以上ではなかった。 出場機会の面で不安定なシーズンを送っているこのスペイン人ウイングにとって、シーズン終盤でより多くの出場機会を得ることが望みだ。レッチェ戦では15分強の出場に留まったが、最後に先発出場したのは9月末のヴェローナ戦だった。その試合以降、ベンチを温めることが多く、10月から12月にかけては気管支炎で2ヶ月ほど離脱していた。
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ローマ対レッチェ、アンジェリーノが50日以上ぶりにピッチに復帰：ガスペリーニ監督の激励とオリンピコでの大歓声
アンジェリーノの復帰に対する反応
アンヘリーニョの復帰は、オリンピコ・スタジアム全体から大きな歓声で迎えられた。特に、ベンチの上にあるモンテ・マリオ・スタンドからは、最も熱烈な声援が送られた。 それだけでなく、ツィミカスの交代でピッチに立つ直前の瞬間、ガスペリーニ監督とマンチーニ（後半開始時に交代したが、チームメイトと共にベンチに残っていた）が、元ライプツィヒのスペイン人選手を鼓舞した。DAZNの報道によると、両者は彼がピッチに入った際、「頑張れ、タフにやれよ！」と声をかけたという。 このスペイン人選手は出場から数分後に相手へのファウルでイエローカードを受けたが、シーズン終盤において、チャンピオンズリーグ出場権獲得に向けたローマにとって、さらなる「戦力」となる可能性がある。
アンジェリーノの復帰でローマはどのように変わるのか
アンジェリーノが数ヶ月間欠場することになり、左サイドのレギュラーを欠く事態となったジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督は、そのポジションの代替策を模索せざるを得なかった。 いくつかの試行錯誤を経て、監督はセリクを右サイドに配置し、ウェスリー（レッチェ戦では出場停止のためツィミカスが起用された）をピッチの反対側へ移すことでバランスを見出した。開幕当初、ウェスリーは本来のポジションである右ウイングとして起用されていた。 アンジェリーニョの復帰により、再び序列が変わる可能性がある。スペイン人選手が定位置を取り戻せるかどうか、また、その場合、ポジションを失うのがチェリックかウェスリーのどちらになるかが注目される。
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