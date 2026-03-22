アンヘリーニョの復帰は、オリンピコ・スタジアム全体から大きな歓声で迎えられた。特に、ベンチの上にあるモンテ・マリオ・スタンドからは、最も熱烈な声援が送られた。 それだけでなく、ツィミカスの交代でピッチに立つ直前の瞬間、ガスペリーニ監督とマンチーニ（後半開始時に交代したが、チームメイトと共にベンチに残っていた）が、元ライプツィヒのスペイン人選手を鼓舞した。DAZNの報道によると、両者は彼がピッチに入った際、「頑張れ、タフにやれよ！」と声をかけたという。 このスペイン人選手は出場から数分後に相手へのファウルでイエローカードを受けたが、シーズン終盤において、チャンピオンズリーグ出場権獲得に向けたローマにとって、さらなる「戦力」となる可能性がある。