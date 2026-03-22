55。これは、レッチェ戦を締めくくったローマの3人のフォワードの年齢を合計した数字だ。ロビニオ・ヴァズ（2007年生まれ、19歳）、アントニオ・アレーナ（2009年生まれ、17歳）、ロレンツォ・ヴェントゥリーノ（2006年生まれ、19歳。6月には20歳になる）。ガスペリーニ監督率いるチームで着実に存在感を示しつつある、才能あふれる3人の若手選手たちだ。 ちなみに、このフランス人選手は、この試合を忘れられないだろう。なぜなら、ローマが勝利したのはまさに彼のゴールのおかげだったからだ。1-0で勝利し、1月に3000万ユーロ（固定額2500万ユーロ＋ボーナス500万ユーロ。うち300万ユーロは達成が容易だが、残り200万ユーロは達成が難しい）で加入した元マルセイユの選手にとって、ローマでの初ゴールとなった。
AFP
翻訳者：
ローマ対レッチェ戦、ガスペリーニ監督は攻撃陣にU-20の選手3人（ロビニオ・ヴァズ、アレーナ、ヴェントゥリーノ）を起用して試合を終えた
ガスペリーニの采配
ローマはピシリ（若くはないが、2004年生まれの若手）とペッレグリーニをマレンの後ろに配置して試合を開始し、51分に最初の交代が行われた： ロビニオ・ヴァズがエル・アイナウイと交代し、フランス人選手が攻撃陣に加わり、ピシリは中盤のラインに下がった。その6分後、このフランス人才能がゴールを決めた。今日まで散発的に数分間の出場機会しか与えていなかったガスペリーニ監督の先見の明が光った。 終了15分前にはマレンに代わってアレーナも投入され、80分にはペッレグリーニに代わってヴェントゥリーノが投入された。さあ、ここにローマの超若きトリオが誕生した。試合終盤、前線には3人の20歳未満の選手が並んだ。ジャロロッシは勝利を収め、視線は（同時に）未来へと向けられている。
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