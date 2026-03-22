ローマ対レッチェ戦、ガスペリーニ監督は攻撃陣にU-20の選手3人（ロビニオ・ヴァズ、アレーナ、ヴェントゥリーノ）を起用して試合を終えた

ローマはピシリ（若くはないが、2004年生まれの若手）とペッレグリーニをマレンの後ろに配置して試合を開始し、51分に最初の交代が行われた： ロビニオ・ヴァズがエル・アイナウイと交代し、フランス人選手が攻撃陣に加わり、ピシッリは中盤のラインに下がった。その6分後、このフランス人才能がゴールを決めた。今日まで散発的に数分間の出場機会しか与えていなかったガスペリーニ監督の先見の明が光った。 終了15分前にはマレンに代わってアレーナも投入され、80分にはペッレグリーニに代わってヴェントゥリーノが投入された。さあ、ここにローマの超若きトリオが誕生した。試合終盤、前線には3人の20歳未満の選手が並んでいた。ジャロロッシは勝利を収め、視線は（同時に）未来へと向けられている。