55。これは、レッチェ戦を締めくくったローマの3人のフォワードの年齢を合計した数字だ。ロビニオ・ヴァズ（2007年生まれ、19歳）、アントニオ・アレーナ（2009年生まれ、17歳）、ロレンツォ・ヴェントゥリーノ（2006年生まれ、19歳。6月には20歳になる）。ガスペリーニ監督率いるチームで着実に存在感を示しつつある、才能あふれる3人の若手だ。 ちなみに、このフランス人選手は、この試合を忘れられないだろう。なぜなら、ローマが勝利したのはまさに彼のゴールのおかげだったからだ。1-0で勝利したこの試合で、1月に3000万ユーロ（固定額2500万ユーロ＋ボーナス500万ユーロ。うち300万ユーロは達成が容易だが、残り200万ユーロは達成が難しい）で加入した元マルセイユの選手が、ローマでの初ゴールを決めたのである。
AFP
翻訳者：
ローマ対レッチェ戦、ガスペリーニ監督は攻撃陣にU-20の選手3人（ロビニオ・ヴァズ、アレーナ、ヴェントゥリーノ）を起用して試合を終えた
ガスペリーニの采配
ローマはピシリ（若くはないが、2004年生まれの若手）とペッレグリーニをマレンの後ろに配置して試合を開始し、51分に最初の交代が行われた： ロビニオ・ヴァズがエル・アイナウイと交代し、フランス人選手が攻撃陣に加わり、ピシッリは中盤のラインに下がった。その6分後、このフランス人才能がゴールを決めた。今日まで散発的に数分間の出場機会しか与えていなかったガスペリーニ監督の先見の明が光った。 終了15分前にはマレンに代わってアレーナも投入され、80分にはペッレグリーニに代わってヴェントゥリーノが投入された。さあ、ここにローマの超若きトリオが誕生した。試合終盤、前線には3人の20歳未満の選手が並んでいた。ジャロロッシは勝利を収め、視線は（同時に）未来へと向けられている。
ロビニオ・ヴァズ、アレーナ、ヴェントゥリーノ：3件の取引に関する数値と詳細
前述の通り、ロビニオ・ヴァズは3人の中で最も高額な移籍金で加入した選手であり、フェルガソンとドヴビクの負傷を受けて、スポーツディレクターのリッキー・マッサラが急ピッチで交渉を進めた結果、ガスペリーニ監督にマレンに加え、もう1人のフォワードを供給するためにイタリアへやって来た。 ヴェントゥリーノも1月に加入した。バルダンツィ移籍の一環としてジェノアから買い取りオプション付きのレンタル移籍で加入した。もしローマがシーズン終了後に完全移籍を希望する場合、ジェノアに700万ユーロを支払う必要がある。買い取りが行われた場合、同選手はすでに2030年までの契約にサイン済みだ。 アレーナは昨夏、ペスカーラからローマに加入した。ペスカーラでは2009年生まれの選手として初めてプロデビューを果たし、得点を挙げた選手となっている。
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