このラウンド16の第2戦を迎え、マドリディスタの間にはいつもの期待感が満ちていた。自らをこの大会の王者と称するレアル・マドリーは、イタリアでの第1戦を1-2で落としたものの、逆転の圧倒的な本命と見られていた。白一色に染まったベルナベウは、ルチアーノ・スパレッティ率いるチームを飲み込まんばかりの熱気に包まれていた。しかし、不朽の存在であるフランチェスコ・トッティを擁するローマは、予想された筋書きに従わない。マドリーの華麗さに対し、力強くリズミカルな粘り強さで渡り合い、ラウールやファビオ・カンナヴァーロらを苦しめた。

前半は緊迫した展開となり、目まぐるしい速さで駆け引きが繰り広げられた。マドリーは形勢を傾けるアウェーゴールを狙って攻めたが、ローマの最終ラインは崩れない。互いの意地がぶつかるなか、アウェーチームは圧力を受け止め、仕掛ける機会を待った。得点のないまま前半終了の笛が鳴る。ローマには好都合な一方、スペインの強豪に早期敗退の影がちらつき、ホームの観衆はいっそう落ち着きを失っていた。



