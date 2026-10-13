あり得ないと思われていたことが現実味を帯び始めるとき、サンティアゴ・ベルナベウには独特の静けさが訪れる。それは無関心から来る沈黙ではない。欧州サッカー屈指の大舞台で、招かれざる者が勝利を収めようとしていることへの驚きだ。2008年3月、スペインの首都に乗り込んだASローマは、粘り強さと戦術的な知性を兼ね備えた戦いを披露した。そのパフォーマンスは今なお、イベリア半島に遠征したイタリア勢の模範となっている。
ローマ対レアル・マドリー：名勝負、ローマがベルナベウを制した夜
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マドリードにおける歴史の重み
このラウンド16の第2戦を迎え、マドリディスタの間にはいつもの期待感が満ちていた。自らをこの大会の王者と称するレアル・マドリーは、イタリアでの第1戦を1-2で落としたものの、逆転の圧倒的な本命と見られていた。白一色に染まったベルナベウは、ルチアーノ・スパレッティ率いるチームを飲み込まんばかりの熱気に包まれていた。しかし、不朽の存在であるフランチェスコ・トッティを擁するローマは、予想された筋書きに従わない。マドリーの華麗さに対し、力強くリズミカルな粘り強さで渡り合い、ラウールやファビオ・カンナヴァーロらを苦しめた。
前半は緊迫した展開となり、目まぐるしい速さで駆け引きが繰り広げられた。マドリーは形勢を傾けるアウェーゴールを狙って攻めたが、ローマの最終ラインは崩れない。互いの意地がぶつかるなか、アウェーチームは圧力を受け止め、仕掛ける機会を待った。得点のないまま前半終了の笛が鳴る。ローマには好都合な一方、スペインの強豪に早期敗退の影がちらつき、ホームの観衆はいっそう落ち着きを失っていた。
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後半にゴールが入り乱れる大混戦
試合が大きく動いたのは最後の20分間だった。73分、ロドリゴ・タッデイがクロスに頭で合わせ、イケル・カシージャスの守るゴールを破って、この試合でローマに先制点をもたらす。ベルナベウは一瞬静まり返ったが、レアル・マドリードはすぐに反撃した。わずか2分後、マドリードを象徴する主将ラウールが同点ゴールを決め、ホームのサポーターに再び希望を抱かせた。スコアは1-1、2試合合計ではローマが3-2でリードし、勝負の行方は予断を許さなかった。
レアル・マドリードは延長戦に持ち込むためのゴールを求め、守備の慎重さを捨てて総攻撃に出た。絶え間なく圧力をかけたが、ローマの組織は崩れなかった。選手たちは個々の力を超えた一体感で守り、シュートには体を投げ出し、セカンドボールもことごとく拾った。時計がアディショナルタイムに入る頃、欧州での戦いを続けようと必死に前へ出ていたホームチームは、後方に隙を抱えていた。
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ミルコ・ヴチニッチが歴史的勝利を決定づける
決定打が生まれたのは92分だった。大舞台で幾度も真価を発揮してきたモンテネグロ人ストライカー、ミルコ・ヴチニッチが、フリーキックに合わせてペナルティエリア内に走り込む。正確に捉えたヘディングシュートはゴールの隅に収まり、ローマが2-1とリードした。ベルナベウがついに敗北を受け入れた瞬間だった。このゴールでローマは2試合を通じて上回ったことを結果で示し、合計4-2で準々決勝進出を決めた。
試合終了の笛が鳴ると、アウェーサポーターの一角は歓喜に沸いた。白く埋め尽くされた広大なスタンドの中で、赤と金の小さな一角が喜びを爆発させた。ローマにとって、これは単なる勝利ではない。欧州の舞台で存在感を示す一戦だった。当時9度の欧州制覇を誇ったチームの本拠地に乗り込み、勝利を収めた。戦術面の規律と闘志があれば、きらびやかなスター軍団さえも打ち破れることを証明したのだ。この夜は今なお、ローマの近年の歴史で最も称えられる一夜の一つとなっている。
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ローマでの休日が残したもの
それ以来、レアル・マドリーとローマは何度も対戦し、スペインのクラブが優位に立つことが多かった。それでも、2008年の記憶は色あせない。照明の下でローマが無敵だと感じられた時代を思い起こさせる一戦だ。あの夜、スパレッティは強豪を戦術で上回り、トッティは剣闘士のような落ち着きでチームを率いた。チャンピオンズリーグが変わりゆく今も、ヴチニッチがゴールを喜んで駆け出す姿は、目撃した人々の心に刻まれている。
両チームが再び対戦を控える今、2008年の記憶も間違いなくよみがえる。ローマのサポーターにとって、それは永遠の誇りであり、力を発揮すればどんな難攻不落の相手も打ち破れるという証しだ。マドリーにとっては、統率の取れた相手を強豪が侮ればどうなるかを示す教訓となっている。欧州サッカーの頂点におけるドラマ、悲痛な結末、そして予測のつかない展開を見事に凝縮した名勝負だった。
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