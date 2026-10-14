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ローマ対レアル・マドリー：ジョゼ・モウリーニョ、アントニオ・リュディガー、エンドリッキ、フェデリコ・バルベルデがCLでの4-3の勝利を語る
レアル・マドリー、欧州の舞台で終盤に驚異の巻き返し
レアル・マドリーがスタディオ・オリンピコで驚異的な逆転劇を演じた。チャンピオンズリーグのローマ戦で、最後の8分間に3得点を挙げ、4-3の勝利を収めた。古巣との対戦に臨んだジョゼ・モウリーニョ監督は、マルテン・デ・ローンの先制点とドニエル・マレンの2得点により、自チームが1-3とリードを許すのを見届けた。
キリアン・エンバペはチャンピオンズリーグ通算100試合目の出場で得点を挙げ、その後、終盤の劇的な展開が待っていた。
アルダ・ギュレルが3回連続でセットプレーからボールを供給。カルロス・エスピ、この試合のプレーヤー・オブ・ザ・マッチに選ばれたエンドリッキ、そして元ローマDFのアントニオ・リュディガーが得点し、試合をひっくり返した。
- AFP
モウリーニョ、戦術変更を説明しエンドリッキの貢献を称賛
激闘の末の勝利を振り返り、モウリーニョ監督は、ローマが疲れを見せるまでチームが苦しい時間を過ごしたと認めた。「一つの試合に、二つの異なる展開があった。あらゆる面でローマが優勢だった時間と、レアル・マドリーが止められなかった最後の20分だ」と語った。
「3-1になったとき、誰もが我々はもう駄目だと思っただろう。だが、最後に疲れたのは彼らの方だった」
また、10代のFWエンドリッキを称賛し、「彼にどんな才能があるかは分かっている。ローマのDFは疲れていて、彼を止められなかった」と付け加えた。
エンドリッキ自身は「まだ気持ちが高ぶっている。こんなに早く出場するとは思っていなかったけど、チームの力になりたい」と語った。
リュディガーとエスピ、終盤の劇的な得点劇に反応
元ローマのDFリュディガーは、89分にボレーで決勝点を決めた後、複雑な心境を明かした。「決勝点を決められてうれしい。もちろん、うれしさと切なさが入り交じっているけど、それがサッカーだ。ローマはこれからもずっと、僕の心の中で特別な存在だ」
「最後に僕たちが盛り返したような戦い方こそ、すべきプレーだ。もっと強い意志と勇気、そして自信を持って戦うことだ」
若手FWエスピも「真っ向勝負だった！ 本当にすごかった！ 勝利に向けて全員で力を合わせた。時間がたつにつれて、勝利が近づいていると感じられた」と語った。
- Italy Photo Press
バルベルデ、厳しい教訓を得る中でチームの精神力を強調
MFフェデリコ・バルベルデは、チームの粘り強さをたたえる一方、改善すべき点も認めた。「選手として誇りに思う」とバルベルデは振り返り、「だが、最初から自分たちの仕事をきちんとこなしていれば、もっと苦労せずに済む試合になっていただろう」と語った。
「自分たちもミスを犯したが、試合をひっくり返すことができた。途中出場して違いを生み出した選手たちをたたえたい」
次の欧州での試合を控えるレアル・マドリーにとって、この勝利はチャンピオンズリーグのリーグフェーズでの2勝目となった。
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