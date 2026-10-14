レアル・マドリーがスタディオ・オリンピコで驚異的な逆転劇を演じた。チャンピオンズリーグのローマ戦で、最後の8分間に3得点を挙げ、4-3の勝利を収めた。古巣との対戦に臨んだジョゼ・モウリーニョ監督は、マルテン・デ・ローンの先制点とドニエル・マレンの2得点により、自チームが1-3とリードを許すのを見届けた。

キリアン・エンバペはチャンピオンズリーグ通算100試合目の出場で得点を挙げ、その後、終盤の劇的な展開が待っていた。

アルダ・ギュレルが3回連続でセットプレーからボールを供給。カルロス・エスピ、この試合のプレーヤー・オブ・ザ・マッチに選ばれたエンドリッキ、そして元ローマDFのアントニオ・リュディガーが得点し、試合をひっくり返した。