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ローマ対レアル・マドリーのコメント：ジョゼ・モウリーニョ、アントニオ・リュディガー、エンドリッキ、フェデリコ・バルベルデが4-3のチャンピオンズリーグでの勝利を語る
レアル・マドリー、欧州の舞台で終盤に驚異的な反撃を見せる
レアル・マドリーがスタディオ・オリンピコで驚異的な逆転劇を演じた。チャンピオンズリーグのローマ戦で、最後の8分間に3得点を挙げ、4-3で勝利した。古巣と対戦したジョゼ・モウリーニョは、マルテン・デ・ローンの先制点とドニエル・マレンの2得点により、自身のチームが1-3とリードを許すのを見届けた。
キリアン・エンバペはチャンピオンズリーグ通算100試合目で得点。その後、終盤の劇的な展開が待っていた。
アルダ・ギュレルが3本連続でセットプレーからボールを供給し、カルロス・エスピ、マン・オブ・ザ・マッチのエンドリッキ、かつてローマに所属したDFアントニオ・リュディガーが試合をひっくり返した。
- AFP
モウリーニョ、戦術変更を説明しエンドリッキの影響力を称賛
激闘を制した後、モウリーニョ監督は、ローマが疲れを見せるまでチームが苦しい時間帯を過ごしたと認めた。「一つの試合の中に、二つの試合があった。ローマがあらゆる面で上回った時間帯と、レアル・マドリーを止められなかった最後の20分間だ」と語った。
「3-1になった時、誰もが我々はもう駄目だと思っただろう。だが、結局疲れたのは彼らの方だった」
10代のFWエンドリッキについては、「彼に才能があることは分かっている。ローマのDF陣は疲れていて、彼を止められなかった」と称賛した。
エンドリッキ自身は「まだ興奮が冷めない。こんなに早く出場するとは思っていなかったけど、チームの力になりたい」と話した。
リュディガーとエスピ、終盤の劇的な得点劇に反応
元ローマDFのリュディガーは、89分にボレーで決勝点を決めた後、複雑な心境を明かした。「決勝点を決められてうれしい。もちろん、うれしさと切なさが入り交じっているけど、それがサッカーだ。ローマはいつまでも僕の心の中で特別な存在だ」
「最後に僕たちが巻き返したように、もっと強い決意と勇気、そして自信を持ってプレーすべきなんだ」
若手FWのエスピはこう付け加えた。「激しいぶつかり合いだった！ 本当に信じられない！ 僕たちは勝利に向けて一丸となって攻めた。時間がたつにつれて、勝利に近づいていると感じられた」
- Italy Photo Press
バルベルデ、厳しい教訓を得る中でチームの精神力を強調
MFフェデリコ・バルベルデは、改善すべき点を認めつつ、チームの粘り強さを称えた。「選手として誇りに思う」とバルベルデは振り返った。「ただ、最初から自分たちの仕事をきちんとこなしていれば、もっと難しくない試合になっていたはずだ」
「自分たちでミスを犯したが、試合をひっくり返すことができた。途中出場して違いを生み出した選手たちを称えたい」
次の欧州大会での試合を控えるレアル・マドリーにとって、この勝利はチャンピオンズリーグのリーグフェーズで2勝目となった。
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