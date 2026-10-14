レアル・マドリーがスタディオ・オリンピコで驚異的な逆転劇を演じた。チャンピオンズリーグのローマ戦で、最後の8分間に3得点を挙げ、4-3で勝利した。古巣と対戦したジョゼ・モウリーニョは、マルテン・デ・ローンの先制点とドニエル・マレンの2得点により、自身のチームが1-3とリードを許すのを見届けた。

キリアン・エンバペはチャンピオンズリーグ通算100試合目で得点。その後、終盤の劇的な展開が待っていた。

アルダ・ギュレルが3本連続でセットプレーからボールを供給し、カルロス・エスピ、マン・オブ・ザ・マッチのエンドリッキ、かつてローマに所属したDFアントニオ・リュディガーが試合をひっくり返した。