ローマに悪いニュースが飛び込んだ。ジャロロッシは、マヌ・コネを再び負傷で欠く恐れがある。このフランス人MFは、ヨーロッパリーグ決勝トーナメント1回戦のボローニャ戦の第2戦で、前半中に途中交代を余儀なくされた。 18分、元ボルシア・メンヒェングラートバッハの選手は右内転筋を痛め、おそらく筋肉系の問題により、2分後にピッチを退くことになった。ガスペリーニ監督は代役としてロレンツォ・ペッレグリーニを投入した。ペッレグリーニは第1戦でベルナルデスキの先制点に続きゴールを決めており（試合は1-1で終了）、その活躍が期待される。
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ローマ対ボローニャ、コネが筋肉の故障で途中交代：代わりにペッレグリーニが投入、フランス人選手の容体
「KONEの条件」
試合前からコネのコンディションは万全とは言えなかったが、このミッドフィールダーは直前で回復し、クリスタンテの隣の中盤で先発出場を果たした。これまでエル・シャアラウィと共に攻撃的ミッドフィールダーを務めていたのはピシッリだったが、 今後はペッレグリーニがそのポジションに入り、2004年生まれの選手は数メートル後方に下がる見込みだが――しかし、開始数分後にピッチを離れることを余儀なくされた。今後数時間のうちに、このフランス人選手は怪我の程度、そして何よりも回復までの期間を把握するため、詳細な検査を受ける予定だ。
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