ローマ対ボローニャ、コネが筋肉の故障で途中交代：代わりにペッレグリーニが投入、フランス人選手の容体

試合前からコネのコンディションは万全とは言えなかったが、このミッドフィールダーは直前で回復し、クリスタンテの隣の中盤で先発出場を果たした。これまでエル・シャアラウィと共に攻撃的ミッドフィールダーを務めていたのはピシッリだったが、 今後はペッレグリーニがそのポジションに入り、2004年生まれの選手は数メートル後方に下がる見込みだが――しかし、開始数分後にピッチを離れることを余儀なくされた。今後数時間のうちに、このフランス人選手は怪我の程度、そして何よりも回復までの期間を把握するため、詳細な検査を受ける予定だ。



