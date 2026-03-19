ローマに悪いニュースが飛び込んだ。ジャロロッシは、マヌ・コネを再び負傷で欠く恐れがある。このフランス人MFは、ヨーロッパリーグ決勝トーナメント1回戦のボローニャ戦の第2戦で、前半中に途中交代を余儀なくされた。 18分、元ボルシア・メンヒェングラートバッハの選手は右内転筋を痛め、おそらく筋肉系の問題により、2分後にピッチを退くことになった。ガスペリーニ監督は代役としてロレンツォ・ペッレグリーニを投入した。ペッレグリーニは第1戦でベルナルデスキの先制点に続きゴールを決めており（試合は1-1で終了）、その活躍が期待される。
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ローマ対ボローニャ、コネが筋肉の故障で欠場：代わりにペッレグリーニが投入、フランス人選手の容体
「KONEの条件」
試合前からコネのコンディションは万全とは言えなかったが、このMFは直前で回復し、クリスタンテの隣の中盤で先発出場を果たした。これまでエル・シャアラウィと共に攻撃的ミッドフィールダーを務めていたのはピシッリだったが、 今後はペッレグリーニがそのポジションに入り、2004年生まれの選手は数メートル後方に下がる見込みだが――しかし、開始数分後にピッチを離れることを余儀なくされた。今後数時間のうちに、このフランス人選手は詳細な検査を受け、怪我の程度、そして何よりも回復までの期間を把握することになる。
コネの代わりに誰がプレーできるか
ローマの次の試合は、22日（日）18時からリーグ戦でレッチェと対戦する予定だ。コネがピッチに立てるかどうかは未定だが、ガスペリーニ監督は、とりわけ翌週に控える大一番に向けて彼を起用できることを望んでいる。4月5日（日）、ジャロロッシはサン・シーロへ遠征し、元クリスティアン・チブが所属するインテルと対戦する。 もし今後の試合でこのフランス人選手が起用できない場合、ガスペリーニ監督は3-4-2-1のフォーメーションで、クリスティアーネの隣にピシッリかエル・アイナウイのいずれかを起用する可能性がある。
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