ローマ対ボローニャ、ガスペリーニ監督：「ロビニオ・ヴァズは成長が必要だ。マレンは素晴らしい。しかし、攻撃陣の問題は年初から続いている」

ガスペリーニ監督は会見の締めくくりに、各選手のパフォーマンスについて分析した。「ロビニオ・ヴァズはまだ非常に若い選手だ。彼には多額の投資がなされており、大きな期待が寄せられているという重圧があるが、まだ成長が必要な選手でもある。その活発さのおかげで、試合の途中から起用すれば役立つだろう。このレベルでプレーするのは容易なことではない。 マレンは素晴らしい選手だ。前半戦に比べてチームの質を向上させてくれた。というのも、攻撃陣の問題はシーズン開幕からずっと抱えていたからだ。欠場選手については？同じポジションで4、5人の選手が欠けている状況では、多少苦しむのは当然だが、それでもチームは全力を尽くしてくれた」。