ヨーロッパリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦、ローマ対ボローニャの一戦は、まさに終わりのない試合となった。このイタリア・ダービーは、第1戦でベルナルデスキとペッレグリーニがそれぞれ得点を挙げ、1-1で引き分けた状況から始まったが、両選手とも今夜の試合でも活躍を見せた。 オリンピコでの試合は、規定時間終了時点で3-3の同点となり、延長戦では後半から投入されたカンビアギが111分に決勝ゴールを決め、ボローニャが勝利を収めた。 これにより、ローマはヨーロッパの舞台から去ることとなり、イタリアーノ監督率いるボローニャは準々決勝に進出。そこで待ち受けるのは、ラウンド16でリールをホーム・アウェイ合計3-0で下したウナイ・エメリ監督率いるアストン・ヴィラだ。
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ローマ対ボローニャ、ガスペリーニ監督：「ロビニオ・ヴァズは成長が必要だ。マレンは素晴らしい。しかし、攻撃陣の問題は年初から続いている」
ガスペリーニ監督のコメント
試合後、ローマのジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督はスカイ・スポーツの取材に対し、次のように語った。「試合のほぼ全編を通じて我々は最高のプレーを見せたが、重要な局面を乗り切ったにもかかわらず、終盤に逆転を許してしまったのが最悪だった。いくつかのミスを犯してしまったのは残念だ。この試合には大きな悔しさを抱えて終わるが、このようなミスを犯した以上、敗退するのは当然のことだ。 守備では苦戦した。後半、ボローニャはフレッシュな選手を3人投入し、彼らを封じ込めるのは容易ではなかった。」
「並外れたマレン」
ガスペリーニ監督は会見の締めくくりに、各選手のパフォーマンスについて分析した。「ロビニオ・ヴァズはまだ非常に若い選手だ。彼には多額の投資がなされており、大きな期待が寄せられているという重圧があるが、まだ成長が必要な選手でもある。その活発さのおかげで、試合の途中から起用すれば役立つだろう。このレベルでプレーするのは容易なことではない。 マレンは素晴らしい選手だ。前半戦に比べてチームの質を向上させてくれた。というのも、攻撃陣の問題はシーズン開幕からずっと抱えていたからだ。欠場選手については？同じポジションで4、5人の選手が欠けている状況では、多少苦しむのは当然だが、それでもチームは全力を尽くしてくれた」。
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