試合後、ブライアン・クリスタンテは試合終了間際に訪れた敗退に対し、失望を露わにした。「あれほど多くの失点を許すべきではなかった。同点に追いつくまで、我々は素晴らしいプレーをしていた」と、ローマのMFはスカイ・スポーツの取材に語った。「責任は我々自身にある。試合を正しくコントロールできたと思っていただけに、敗退したことは残念だ。 「足に疲れが溜まっているのかもしれない。とはいえ、シーズンのこの時期にそんなことがあってはならないのだが。今は気を取り直して、日曜日の重要な一戦に備えなければならない」