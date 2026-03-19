ヨーロッパリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦、ローマ対ボローニャの一戦は、まさに終わりのない試合となった。このイタリア・ダービーは、第1戦でベルナルデスキとペッレグリーニがそれぞれ得点を挙げ、1-1で引き分けた状況から始まったが、両選手とも今夜の試合でも活躍を見せた。 オリンピコでの試合は、規定時間終了時点で3-3の同点となり、延長戦では後半から投入されたカンビアギが111分に決勝ゴールを決め、ボローニャが勝利した。 これにより、ローマはヨーロッパの舞台から去ることとなった。一方、イタリアーノ監督率いるボローニャは準々決勝に進出し、そこでウナイ・エメリ監督率いるアストン・ヴィラと対戦することになる。アストン・ヴィラはラウンド16でリールをホーム・アンド・アウェイ合計3-0で下している。
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ローマ対ボローニャ戦後のクリスタンテ：「疲労？シーズンもこの段階になって、疲れているなんて言い訳は通用しない。自分たちの責任だ」
クリスタンテの分析
試合後、ブライアン・クリスタンテは試合終了間際に訪れた敗退に対し、失望を露わにした。「あれほど多くの失点を許すべきではなかった。同点に追いつくまで、我々は素晴らしいプレーをしていた」と、ローマのMFはスカイ・スポーツの取材に語った。「責任は我々自身にある。試合を正しくコントロールできたと思っていただけに、敗退したことは残念だ。 「足に疲れが溜まっているのかもしれない。とはいえ、シーズンのこの時期にそんなことがあってはならないのだが。今は気を取り直して、日曜日の重要な一戦に備えなければならない」
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