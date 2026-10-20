ローマ対スロバン・ブラチスラバ





ローマ：





ゴッリーニ 採点なし：試合を通じて、ほとんど出番がなかった。





ギラルディ 7：スロバンのペナルティーエリア内で高く跳び、同じ守備陣のエルモソに先制点につながるアシスト。守備でも危なげなく対応した。終盤にはチャンピオンズリーグ初ゴールを決めたかに見えたが、味方2人のオフサイドで見事なシュートによる得点は取り消された。





バレルディ 6.5：脅威を与えられなかったマルチェッリをしっかり抑え、セットプレーでは攻撃参加も見せた。難なく役割を果たした。





エルモソ 7：ヘディングでは抜群の決定力を発揮。スペイン人DFは今季2点目を記録し、リーダーでありながら得点源にもなった。（77分からクリエラキス、採点なし）





モリーナ 7：右サイドを何度も駆け上がり、こぼれ球を押し込んで追加点。ローマでの初ゴールを挙げた。





ピジッリ 7：エリア外からの見事な左足シュートでゴールに迫ると、マレンのひらめきから得点を決め、キャプテンマークにキスをした。運動量が豊富で攻撃的、チームへの献身も光った。





デ・ローン 6.5：中盤で攻守の両面を担い、ガスペリーニにとって貴重な存在だった。（77分からマンチーニ、採点なし）





ウェズレイ 7.5：前半は右サイドで同じ役割を担うモリーナほど攻め上がらず、珍しい姿を見せたが、後半は主役に。途中出場のスーレへ縦パスを通し、ピジッリの3点目につながる攻撃の起点となった。さらにブラックマンの不用意なファウルを受けてPKを獲得。圧倒的な働きを見せて交代した。（59分からレンシュ 6：深く攻め込むことはあまりなく、ボール保持に徹した）





モラ 6.5：立ち上がりから生き生きとプレーし、この試合最初の得点機になり得る場面をつくった。前半はローマで最も積極的だった。マレンのアシストから追加点の絶好機を逃したが、オフサイドだった。





ペッレグリーニ 6.5：FKから美しい弧を描くボールをギラルディに送り、エルモソの先制点につながるアシストを引き出した。守備でも献身的にプレーしたが、軽い身体の問題で52分に交代を余儀なくされた。（52分からスーレ 6.5：3-0につながる攻撃でマレンへボールをつなぎ、プレーに質をもたらした





マレン 8：ガスペリーニの攻撃に絶えず背後を狙う動きをもたらした。まずは抜け出してモラに絶好のボールを送り、次は自らタカーチの意表を突くシュートを放って、モリーナのゴールにつながるこぼれ球を生んだ。後半も猛烈な勢いは変わらず、バルセギャンを出し抜いてピジッリの得点をアシスト。カウンターからゴールに迫り、4-0とするPKも決めた。別格だった。（59分からカストロ 6：勝負が決した後に余裕を持って入り、ローマのゴールラッシュに加わった）





ガスペリーニ監督 7：試合を軽視することが懸念されたが、選手たちはそうしなかった。それは監督の功績でもある。チャンピオンズリーグで今季初勝利を挙げ、次はローマの今後を左右するアウェー2連戦。マンチェスターでのユナイテッド戦とPSG戦が控える。



