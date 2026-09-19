ディバラの右からのクロスに、エリア内でフリーのマンチーニとコネが反応。DFがボールに触れてコネのために収め、マルティネスとの1対1を制してゴールを決めた。副審は一度取り消したが、最終的にVARが得点を認めた。

クロスの瞬間、アカンジが両選手をオンサイドにしており、味方が触れた時点でもコネはボールのラインより後ろに残っていた。

スタジアムでのマッサ主審のアナウンスはこうだった。「レビューの結果、ローマの背番号17は正しい位置にいました。ゴールを認めます」