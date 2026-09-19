ローマ対インテルは、2026-27シーズンのセリエA第5節にあたる一戦で、首位を争う直接対決であるだけでなく、オルサート新体制における審判面でも最も注目を集める試合だ。新たに審判委員長となった同氏は、この試合の主審にマッサを指名し、VARルームのあるリッソーネには経験豊富なマッツォレーニとディ・パオロが入る。Calciomercatoが物議を醸す判定の数々を伝えていく。
ローマ対インテル、判定解説：コネのゴールはVARで認められる。ラウタロとテュラムはPKを要求
ローマ対インテル：審判団のアサイン一覧
マッサ（写真）
メーリ － ベルティ
第4審判：マレスカ
VAR：マッツォレーニ
AVAR：ディ・パオロ
90分、ギラルディにイエローカード。
ギラルディも警告者リストに加わる。テュラムが縦に仕掛け、ローマのDFと競り合う中で足が絡み、そのまま倒れた。SPAが適用され、イエローカードは避けられなかった。
82分、クリエラキスにイエローカード
投入からわずか数分のクーリエラキスが、自身をかわして縦に仕掛けていたディウフを倒した。
80分 2-2は有効だ
2-2のゴールはすべて問題なし。ラウタロにつなげたビセックのコントロールは正当で、スタート時のすべての位置関係もルールの範囲内だった。
57分、バストーニにイエローカード。
マレンがボールをキープし、バストーニをかわす。バストーニは伸びるほどユニフォームをあからさまにつかんで止めた。マッサ主審が笛を吹き、イエローカードは避けられない。
48分、テュラムがペナルティーエリア内で倒れる
テュラムがバレルディからボールを奪い、カウンターへ持ち込む。ペナルティーエリアに入ると、バランスを崩されて自ら倒れ込む。マッサはそれに惑わされず、フランス人FWは立ち上がってプレーを続けた。
47分、ラウタロのゴールは認められる
ラウタロのゴールに対して、ローマは抗議していない。実際、トゥラムのプレーがマンチーニに対して仕掛けられた場面の競り合いは正当なもので、ボールに向かったものだった。
45分、アカンジにイエローカード。
アカンジはVARレビューの場面ですでにマレンと接触していたが、前半終了後にオランダ人FWへ遅れて入って倒した。マッサ主審はイエローカードを出すしかなかった。
36分、VARの判定でゴールが認められる
ディバラの右からのクロスに、エリア内でフリーのマンチーニとコネが反応。DFがボールに触れてコネのために収め、マルティネスとの1対1を制してゴールを決めた。副審は一度取り消したが、最終的にVARが得点を認めた。
クロスの瞬間、アカンジが両選手をオンサイドにしており、味方が触れた時点でもコネはボールのラインより後ろに残っていた。
スタジアムでのマッサ主審のアナウンスはこうだった。「レビューの結果、ローマの背番号17は正しい位置にいました。ゴールを認めます」
30分、ラウタロがPKを要求する
インテルが組み立てた攻撃から、テュラムがスビラルを飛び出させる。ボールはバレッラに渡り、ファーサイドへクロス。そこでラウタロ・マルティネスがヘディングで落としを狙う。ボールの軌道上にはディバラがおり、エリア内で広げた腕に当たってボールが逸れたため、インテルの主将がPKを要求した。マッサ主審はプレーを流し、VARもチェックしたが介入しなかった。ボールとの接触は肩に近く、動きは腕を閉じる方向で、距離も近かった。
12分、バレッラにイエローカード。
エルモソとの接触の後、縦に抜け出したテュラムを止めたマッサに対し、激しく抗議したバレッラにイエローカードが提示された。
6分 コネのゴールは認められる
ローマのゴールはすべて問題なし。ビルドアップの場面でバレッラが痛いボールロストを犯し、ローマは右から左へうまく攻撃を展開した。モリーナはオンサイドの位置から、コネにマイナスのアシストを送った。
3分、バレルディが顔に手を当てて倒れ込む
バレルディが前線の中盤で自分に向けて出されたロングパスを体で守るテュラムを先に触ろうとした。FWと接触したDFは顔を押さえながらピッチに倒れ込んだ。ローマは肘打ちがあったとして抗議したが、マッサ主審の判定ではインテルFWの腕を振る動きによるファウルこそあったものの、警告はなし。テュラムは肘打ちを見舞ったのではなく、ポジションを取るために腕を広げただけだという判断だった。
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