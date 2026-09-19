バレルディは、攻撃側の中盤で自分に向けて出されたロングパスを体で守るテュラムに先んじようとする。FWと接触したDFは地面に倒れ、両手を顔に当てる。ローマは肘打ちだと抗議したが、主審のマッサはインテルのFWの腕を振った行為によるファウルはあったものの、テュラムは肘打ちを見舞ったのではなく、ポジションを取るために腕を広げただけだとして、カードは出さなかった。