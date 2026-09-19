ローマ対インテル。2026-27シーズンのセリエA第5節にあたるこの一戦は、首位を争う直接対決であるだけでなく、オルサート新体制における審判面でも最も注目を集める試合だ。新たに審判委員長となったオルサートは、この試合の主審にマッサを指名。一方、リッソーネのVARルームには経験豊富なマッツォレーニとディ・パオロが入る。Calciomercatoが物議を醸す判定の数々を伝えていく。
Getty Images Sport
翻訳者：
ローマ対インテル、ライブ採点速報:
ローマ対インテル：主審団の割り当て一覧
マッサ（写真）
メリ－ベルティ
第4審判：マレスカ
VAR：マッツォレーニ
AVAR：ディ・パオロ
3分 バレルディがピッチに倒れ込み、両手で顔を覆う
バレルディは、攻撃側の中盤で自分に向けて出されたロングパスを体で守るテュラムに先んじようとする。FWと接触したDFは地面に倒れ、両手を顔に当てる。ローマは肘打ちだと抗議したが、主審のマッサはインテルのFWの腕を振った行為によるファウルはあったものの、テュラムは肘打ちを見舞ったのではなく、ポジションを取るために腕を広げただけだとして、カードは出さなかった。
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