ローマは6月30日までに売却益を計上するため、スーレとマヌ・コネの移籍が検討されている。

移籍候補の一人にマヌ・コネが挙げられ、ローマは放出を否定しない。アトレティコ・マドリードが関心を示しているが、インテルは現時点で他のターゲットを追っている。『イル・メッサジェロ』紙によると、アトレティコは4500万ユーロ＋ボーナス500万ユーロを提示する用意があるという。 マティアス・ソウレは4000万ユーロの評価額で、バイエル・レバークーゼンとボルシア・ドルトムントが注目。1年前に600万ユーロで加入したヤン・ジオルコフスキも1500万ユーロで放出可能で、ノッティンガム・フォレストとボーンマスが行方を注視している。 トマソ・バルダンツィの売却で500万ユーロの利益がすでに計上されている。2024年1月に1000万ユーロ（2028年まで契約）で獲得し、ジェノアに1000万ユーロで売却した。