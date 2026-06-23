6月末、ローマは決断を迫られている。30日のUEFA和解合意期限が近づき、移籍市場にも影響。フリードキン家は2027年への先送りを避け、財務改善を目指す。 ローマはすでにFFP違反で600万ユーロの罰金を受けており、まずは規則を順守したうえで、チャンピオンズリーグに挑める移籍戦略を立てる方針だ。
Getty Images
翻訳者：
ローマは6月30日までに売却益を計上するため、スーレとマヌ・コネの移籍が検討されている。
誰が犠牲にされるのか
『イル・メッサジェロ』紙によると、ローマの最優先事項は選手放出だ。6月30日までに約5000万ユーロの売却益が必要で、新スポーツディレクターのトニー・ダミコはチームを大きく変えずにスター選手1人を放出し、最大の利益を得る方針だ。 残存価値が低く、すぐに売却益を計上できる選手を優先し、移籍を最適化する方針だ。候補にはコネ、スヴィラル、ンディッカ、ピシリ、スーレが挙げられる。このうちスヴィラルとピシリは「手放せない」とされているが、他3人は移籍の可能性が残っている。
残存価値
以下は「Calcio e Finanza」が算出した2026年6月30日時点の放出候補選手の残存価値です：
マイル・スヴィラー – 0.6百万ユーロ
エヴァン・ンディッカ – 160万ユーロ
マヌ・コネ – 1,180万ユーロ
ニッコロ・ピシリ – 0.1百万ユーロ
マティアス・スーレ – 1,750万ユーロ
アトレティコがコネに注目、スーレはドイツへ
移籍候補の一人にマヌ・コネが挙げられ、ローマは放出を否定しない。アトレティコ・マドリードが関心を示しているが、インテルは現時点で他のターゲットを追っている。『イル・メッサジェロ』紙によると、アトレティコは4500万ユーロ＋ボーナス500万ユーロを提示する用意があるという。 マティアス・ソウレは4000万ユーロの評価額で、バイエル・レバークーゼンとボルシア・ドルトムントが注目。1年前に600万ユーロで加入したヤン・ジオルコフスキも1500万ユーロで放出可能で、ノッティンガム・フォレストとボーンマスが行方を注視している。 トマソ・バルダンツィの売却で500万ユーロの利益がすでに計上されている。2024年1月に1000万ユーロ（2028年まで契約）で獲得し、ジェノアに1000万ユーロで売却した。