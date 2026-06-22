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FBL-EUR-C1-BRUGGE-MARSEILLEAFP
Moataz Bellah El Hadedy

翻訳者：

ローマは、アーセナルとPSGが興味を示す選手へのオファーを待って資金を確保し、イングランド人FWの獲得を狙っている。これによりメイソン・グリーンウッドの移籍が危ぶまれている。

移籍情報
マルセイユ
リーグ・アン
メイソン・グリーンウッド
アーセナル
AS Roma

メイソン・グリーンウッドのマルセイユからローマへの移籍が難航し、リーグ・アンの同クラブの財政計画も危うくなっている。24歳のイングランド人FWの移籍交渉は順調に見えたが、パリ・サンジェルマンとアーセナルが絡む複雑なドミノ効果が現在この移籍を脅かしている。

  • マルセイユ、グリーンウッド移籍でDNCGの圧力に直面

    マルセイユは時間との戦いにある。クラブはFWグリーンウッドを放出し、5,000万～5,500万ユーロの移籍金を確保する必要がある。火曜日のフランスサッカー財務監視機関DNCGの聴聞会までに資金を調達しなければならない。

    しかし、交渉は現在も難航している。ローマが有力候補に挙げられるが、セリエAのクラブはファイナンシャル・フェアプレー（FFP）の制約により、収支が均衡するまで正式合意に至れない。


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  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-RENNESAFP

    ローマが直面するファイナンシャル・フェア・プレイのハードル

    イル・メッサッジェロ』紙によると、ローマは6月末までに約5000万ユーロの売却益を計上する必要がある。これがなければ、グリーンウッドのような大型補強はできない。つまり、彼のローマでの将来は、クラブが選手を売却できるかどうかにかかっている。

    この状況はマルセイユに焦りを生んでいる。1日遅れるごとに同クラブの補強が制限されるためだ。グリーンウッドは年俸約500万ユーロで合意しているとされ、移籍に前向きだが、ローマに即座の資金が不足しているため最終署名には至っていない。

  • マヌ・コネのドミノ効果

    ローマは資金調達のため、MFマヌ・コネの放出を検討している。彼はアーセナルやチェルシーの獲得候補だが、本人はパリ・サンジェルマンへの移籍を強く希望。この意向が移籍市場を複雑にし、ローマの資金計画も遅れている。

    PSGはまだ正式オファーを出していないが、その存在感が取引を停滞させ、ローマの資金調達計画に影響を与えている。

  • TOPSHOT-FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LE HAVREAFP

    グリーンウッドに代わる選択肢はない

    グリーンウッドの代替案がないOMは、アーセナルまたはチェルシーがコネの獲得を急ぐか、ローマが5000万ユーロの資金不足を埋める方法を見つけることを期待するしかない。その解決策が見つかるまで、このイングランド人FWの去就は不透明であり、マルセイユのDNCGへの財務報告も不確実なままです。