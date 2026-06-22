ローマは、アーセナルとPSGが興味を示す選手へのオファーを待って資金を確保し、イングランド人FWの獲得を狙っている。これによりメイソン・グリーンウッドの移籍が危ぶまれている。

マルセイユは時間との戦いにある。クラブはFWグリーンウッドを放出し、5,000万～5,500万ユーロの移籍金を確保する必要がある。火曜日のフランスサッカー財務監視機関DNCGの聴聞会までに資金を調達しなければならない。

しかし、交渉は現在も難航している。ローマが有力候補に挙げられるが、セリエAのクラブはファイナンシャル・フェアプレー（FFP）の制約により、収支が均衡するまで正式合意に至れない。



