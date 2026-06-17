ローマは、スタディオ・オリンピコへの移籍を希望するFWと個人合意に達し、大きなハードルをクリアした。報道では、契約は年俸400万ユーロ（手取り）から段階的に上昇する体系だという。

以前噂されたフェネルバフチェは、役員選挙後に興味が薄れた。これによりローマには好機が訪れ、ライアン・フリードキン氏も代理人と直接連絡を取り、ローマでの役割を説明しているという。