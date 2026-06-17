AFP
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ローマはメイソン・グリーンウッドにいくら提示するのだろうか。セリエAの強豪は、マンチェスター・ユナイテッドに有利な夏の移籍についてマルセイユに待機を要請している。
ガスペリーニが動き出す
ローマのガスペリーニ監督はグリーンウッド獲得へ万全を期し、自ら電話で選手と直接話し合った。同監督は『コリエレ・デロ・スポルト』の報道によると、セリエAクラブがマルセイユへ正式オファーをまとめる間、24歳のグリーンウッドに「待ってほしい」と要請した。
2025-26シーズンの攻撃陣に不満を持つガスペリーニ監督は、グリーンウッドを理想的な解決策と見ており、来季のリーグ挑戦に不可欠だと考えている。
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ローマが首位を走る中、条件で合意
ローマは、スタディオ・オリンピコへの移籍を希望するFWと個人合意に達し、大きなハードルをクリアした。報道では、契約は年俸400万ユーロ（手取り）から段階的に上昇する体系だという。
以前噂されたフェネルバフチェは、役員選挙後に興味が薄れた。これによりローマには好機が訪れ、ライアン・フリードキン氏も代理人と直接連絡を取り、ローマでの役割を説明しているという。
ローマの初オファーが判明
選手本人は移籍に前向きだが、移籍金を巡って両クラブの意見は still 平行線だ。マルセイユはFFP遵守のため放出が必要ながら、リーグ・アンで好結果を残したグリーンウッドの価値は5500万ユーロと主張する。
ローマはボーナス込み4000万ユーロの初回オファーでマルセイユの反応を見極める構えだ。買い取り義務付きレンタルにも前向きだが、資金を急ぐマルセイユが条件を受け入れるかは不透明だ。
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マンチェスター・ユナイテッド、巨額の収入を見込む
オールド・トラッフォードでは、この移籍交渉が注目されている。マンチェスター・ユナイテッドは、このフォワードをマルセイユに放出する際、多額の転売条項を盛り込んでいた。今夏に完全移籍が成立すれば、同クラブは移籍金の一定割合を受け取り、補強予算に充てられる。
ローマは評価額の差を埋めるため、10％を上回る再売却条項を提示する構えだ。交渉が続く中、グリーンウッドはフランスを離れる準備を進めているという。