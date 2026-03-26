ローマは来シーズンの中盤の布陣について慎重に検討を進めている。マヌ・コネの活躍は、昨夏にインテルが獲得に動いたことを受け、再び同クラブからオファーが来る可能性もある。一方、ロレンツォ・ペッレグリーニは契約満了を迎え、フリー移籍で退団する可能性がある。中盤の重要な戦力補強には、多額の投資に加え、優れた構想も必要となるが、その第一候補としてレモ・フレウラーの名前が挙がっている。
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ローマはフレウラーとガスペリーニを再結集させるのか？ボローニャとの契約満了と、選手側の前向きな姿勢
検討中のアイデア
ボローニャの中盤において、モッタ監督時代、そしてイタリアーノ監督時代を通じて欠かせない存在だった彼は、2022年にノッティンガム・フォレストへ移籍するまで、ガスペリーニ監督がアタランタで指揮を執っていた時期の要の一人であった。その後、イタリアへ復帰し、2026年までの契約を結んでロッソブルーに加入した。 契約満了を控えた彼は、更新されない見込みが濃厚であり、したがって、スポーツディレクターのマッサラが、ユーロ2024の決勝トーナメント1回戦でイタリア相手に得点を挙げたこのスイス代表選手を獲得に向けて動き出すには、ガスペリーニ監督の承認さえ得られればよい状況だ。
ガスの頭の中
34歳のフレウラーとガスペリーニの絆は、6年半にわたる共闘を経て、ピッチの外にまで及んでいる。これは、ホーム＆アウェイの合計スコア4-5で勝利し、ヨーロッパリーグの準々決勝進出を決めたローマとの欧州戦を前に、スイス人選手が語った言葉からも窺える。
「彼の戦術は頭に入っている。ここ数年で彼もサッカーのスタイルを変えてはいるが、基本はほぼ変わらない。ガスペリーニとはピッチ内外で非常に良好な関係にある。彼が3トップでいくか、あるいは中盤の選手を1人増やすかといった采配や、彼の頭の中にある考えも熟知している」
イタリアに留まるための門戸開放
「自分の将来についてはまだ決めていない。契約が満了するから、どうなるか様子を見ようと思う」と、ワールドカップに向けた準備としてドイツとの親善試合に臨んでいるスイス代表の合宿先から、フレウラーは語った。 「イタリアに残る可能性は確かに否定しない。多くのスイス人選手がセリエAでプレーしているが、このリーグは我々の長所に合っている。我々は戦術的な知性を備えて成長している。スイス人選手がセリエAで活躍できるのは、そのおかげだと思う」
フレウラーのシーズン
フレウラーは今シーズン、計30試合に出場し2アシストを記録したが、11月から12月にかけて1ヶ月余り離脱を余儀なくされた鎖骨骨折の影響を受けた。