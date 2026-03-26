ローマはフレウラーとガスペリーニを再結集させるのか？ボローニャとの契約満了と、選手側の前向きな姿勢

34歳のフレウラーとガスペリーニの絆は、6年半にわたる共闘を経て、ピッチの外にまで及んでいる。これは、ホーム＆アウェイの合計スコア4-5で勝利し、ヨーロッパリーグの準々決勝進出を決めたローマとの欧州戦を前に、スイス人選手が語った言葉からも窺える。

「彼の戦術は頭に入っている。ここ数年で彼もサッカーのスタイルを変えてはいるが、基本はほぼ変わらない。ガスペリーニとはピッチ内外で非常に良好な関係にある。彼が3トップでいくか、あるいは中盤の選手を1人増やすかといった采配や、彼の頭の中にある考えも熟知している」