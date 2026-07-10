ローマはサイドバック補強の最優先候補としてディエゴ・モレイラに3000万ユーロのオファーを用意している。

ローマは来季のサイド攻撃強化へ最優先ターゲットのディエゴ・モレイラ（2004年生まれ、ベルギー代表FW、ストラスブール所属）の獲得を継続して推進している。今夜のW杯スペイン戦ではベンチ入りしたが、ローマ首脳陣の注目リスト上位に名前が残っている。





ローマはストラスブールに3000万ユーロのオファーを用意し、将来的な再売却益の10％も支払う条件を提示する見込みだ。これは欧州屈指の若手選手に賭ける同クラブの強い意志を示す。



