ローマはグリーンウッド獲得に4000万ユーロを準備し、マルセイユへのオファー詳細を提示。6月30日までの契約締結を目指す。

ローマは攻撃陣の最優先補強候補としてメイソン・グリーンウッドに注目している。新スポーツディレクターにトニー・ダミコ（7月1日就任）を迎えたクラブは、ガスペリーニ監督の下、リーグとチャンピオンズリーグで戦えるチーム作りへ補強を計画中だ。
マルセイユのウイングは獲得リストの最上位にあり、フリードキン家の関心が具体化することを待っている。
ローマは来週、マルセイユに適切なオファーを提示し、早期に交渉をまとめる方針だ。
ローマは攻撃陣の最優先補強候補としてメイソン・グリーンウッドに注目している。新スポーツディレクターにトニー・ダミコ（7月1日就任）を迎えたクラブは、ガスペリーニ監督の下、リーグとチャンピオンズリーグで戦えるチーム作りへ補強を計画中だ。
マルセイユのウイングは獲得リストの最上位にあり、フリードキン家の関心が具体化することを待っている。
ローマは来週、マルセイユに適切なオファーを提示し、早期に交渉をまとめる方針だ。
グリーンウッドはローマからの連絡を待っている。ローマは以前から父親で代理人の男性と交渉しているが、時間が経てば他のクラブが介入するリスクも高まると理解している。
選手本人は前向きで、ローマは今月末までの合意を目指し、数日以内に交渉を加速させる。来季CL出場権を逃したマルセイユが6月30日までに選手売却を完了させる必要があるため、その事情も利用する。
ローマはマルセイユが求める5500万ユーロを提示しない。額が大きすぎると判断したためだ。フリードキン家は現在、提示するオファーを調整中だ。ローマは4000万ユーロとボーナス、将来的な売却益の一部を支払う形でオファーする見込みだ。
完全移籍ではなく、レンタル料500万ユーロ、買い取り義務額2500万ユーロ、初出場時に1000万ユーロのボーナスという内容だ。
グリーンウッドの移籍交渉で重要なのは、マルセイユがマンチェスター・ユナイテッドに支払う再売却益の割合だ。2024年の移籍時に定められた条件により、マルセイユは売却益の40％をレッドデビルズに支払わなければならない。