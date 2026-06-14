ローマはグリーンウッド獲得に4000万ユーロを準備し、マルセイユへのオファー詳細を提示。6月30日までの契約締結を目指す。

ローマは攻撃陣の最優先補強候補としてメイソン・グリーンウッドに注目している。新スポーツディレクターにトニー・ダミコ（7月1日就任）を迎えたクラブは、ガスペリーニ監督の下、リーグとチャンピオンズリーグで戦えるチーム作りへ補強を計画中だ。

マルセイユのウイングは獲得リストの最上位にあり、フリードキン家の関心が具体化することを待っている。

ローマは来週、マルセイユに適切なオファーを提示し、早期に交渉をまとめる方針だ。